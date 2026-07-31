Bullrich defiende la reforma del Banco Central

- Publicidad -

La legisladora oficialista justificó el proyecto presidencial que busca bloquear el financiamiento al Tesoro. Anticipó la resistencia kirchnerista y prometió la sanción de la ley antes de fin de año.

Patricia Bullrich, senadora nacional, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central enviado por el presidente Javier Milei. La iniciativa busca prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit del Estado nacional.

Durante una entrevista concedida el 31 de julio de 2026 a Radio Rivadavia, la legisladora apuntó contra la política monetaria de las gestiones anteriores. La argumentación oficial se sostiene en cortar de raíz el flujo de fondos desde la autoridad monetaria hacia las arcas del Ejecutivo, una práctica que la actual administración responsabiliza por la depreciación del peso.

- Publicidad -

El expediente legislativo ingresa en un Congreso fragmentado donde el oficialismo necesita consolidar mayorías. La senadora polarizó el debate al anticipar que la oposición kirchnerista rechazará el texto, mientras confía en el acompañamiento de los bloques dialoguistas para lograr la sanción definitiva de la norma.

El fin del financiamiento directo al Ejecutivo

La defensa del proyecto presidencial incluye críticas frontales a la estructura burocrática del Estado. El discurso oficial vincula el gasto expansivo con la pérdida de valor de la moneda local, apuntando a desmantelar los ministerios sin funciones específicas.

El ajuste estructural es innegociable para el oficialismo.

La postura de la bancada en la Cámara Alta busca acelerar los tiempos de las comisiones. La senadora nacional expuso la dicotomía que el gobierno impondrá en el recinto del Senado: ratificar las restricciones a la autoridad monetaria o continuar con la inercia del déficit.

“El Banco Central le prestaba plata al gobierno para tener más gasto público y tener el ministerio de la ‘pindonga’ que no servía de nada. No se emite más ni se le presta al Tesoro“, afirmó Patricia Bullrich.

Plazos parlamentarios y admisión de la crisis

El gobierno presiona para que la nueva normativa rija en el corto plazo. Las declaraciones fijan un límite temporal claro para el tratamiento en comisiones y el posterior debate en el hemiciclo, exigiendo alineamiento a los bloques aliados.

La orden es sancionar las leyes este año.

La asunción de la crisis actual atraviesa la retórica de la legisladora. La justificación de las medidas restrictivas se enmarca en una promesa de ordenamiento futuro, reconociendo el peso del ajuste sobre el sector privado.

“Yo sé que es un momento difícil, pero estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa“, aseguró la senadora nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)