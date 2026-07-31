Luis Caputo defiende el proyecto de Milei ante las críticas sindicales y legislativas

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El titular del Palacio de Hacienda defendió las modificaciones a la Carta Orgánica y el cese de emisión. Dirigentes gremiales y diputados opositores cuestionaron el mecanismo de congelamiento presupuestario por afectar áreas esenciales.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, respaldó el 31 de julio de 2026 el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsado por el Poder Ejecutivo. El funcionario avaló públicamente la propuesta oficial que busca prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit de las cuentas públicas.

La iniciativa presentada por el presidente Javier Milei establece la eliminación del traspaso de utilidades contables hacia el Tesoro Nacional. La normativa pretende reinstaurar como mandato único de la entidad financiera la preservación del valor de la moneda local.

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El anuncio desató réplicas inmediatas desde los sectores sindicales y legislativos, quienes apuntaron contra la viabilidad del mecanismo de inmovilización de fondos. Las críticas se centraron en el impacto sobre la administración pública, los salarios y el sostenimiento de la cadena de pagos estatal.

El aval de Hacienda y la confrontación sindical

Caputo utilizó la red social X para difundir un supuesto mensaje de un mandatario provincial en apoyo a la medida. “Es un momento refundacional del país, Toto, me acaba de mandar un gobernador“, publicó el titular de la cartera económica, sumando su propia lectura al calificar el texto como la reforma de mayor impacto institucional del último siglo.

Frente a la validación del oficialismo, la estructura sindical fijó una postura de ruptura directa. La conducción gremial desestimó las proyecciones futuras del Gobierno al asegurar que la clausura de actividades estatales descrita por el primer mandatario ya se ejecuta de manera fáctica en las dependencias federales mediante ajustes de partidas y despidos en el sector público.

“El grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos. Si el Estado hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores“, sentenció Rodolfo Aguiar, líder nacional de ATE.

Dudas sobre el modelo de clausura presupuestaria

El cuestionamiento técnico provino del ámbito parlamentario. El bloque legislativo de Fuerza Patria en la Cámara Baja desestimó la solidez de los fundamentos monetarios esgrimidos en la cadena nacional e invalidó la implementación empírica del mecanismo de castigo financiero a los funcionarios públicos.

El diputado Itai Hagman advirtió que la interrupción automática de recursos presupuestarios ante desequilibrios contables carece de antecedentes de éxito en la experiencia internacional.

Según el análisis del legislador nacional, este esquema paraliza los compromisos financieros del Estado y obliga a un aumento de la recaudación impositiva, tomando como única referencia de impacto directo los episodios de parálisis administrativa ocurridos en los Estados Unidos. El parlamentario concluyó que el discurso oficial repite argumentos refutados por las variables económicas de los últimos treinta meses de gestión en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)