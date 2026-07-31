Milei envía reforma del BCRA y un proyecto de bloqueo fiscal

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El proyecto elimina las múltiples funciones de la autoridad monetaria e introduce un mecanismo automático de recortes. Legisladores y ministros dejarán de percibir ingresos si las cuentas públicas registran saldo negativo continuo.

El presidente Javier Milei presentó el 31 de julio de 2026 un paquete legislativo que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa pretende anular la capacidad del organismo para financiar al Estado y establecer un blindaje sobre sus autoridades frente al recambio político.

El texto impone a la entidad financiera un único mandato fundamental centrado exclusivamente en la preservación del valor de la moneda. La propuesta prohíbe de manera taxativa la compra de títulos públicos en el mercado primario y bloquea cualquier asistencia monetaria directa al Tesoro Nacional, así como a las distintas administraciones provinciales y municipales.

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La reestructuración técnica fija los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026 para restringir el pago de dividendos y exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de la Nación para remover a la cúpula directiva. La medida busca desarticular el marco normativo sancionado durante el kirchnerismo, al que el Ejecutivo responsabiliza por la emisión descontrolada.

El andamiaje punitivo del proyecto radica en el denominado “grillete fiscal“, una cláusula de ejecución automática sobre el presupuesto. Si las cuentas públicas entran en terreno deficitario durante meses consecutivos, el Parlamento tendrá un plazo perentorio para restablecer el equilibrio. De no lograrlo, se activará un congelamiento estatal masivo que paralizará la obra pública, suspenderá contrataciones y frenará los giros a las jurisdicciones del interior.

La sanción disciplinaria recaerá directamente sobre los ingresos de la dirigencia.

Durante la vigencia del desequilibrio, ni el presidente, ni la vicepresidenta, así como tampoco los legisladores, ministros o secretarios de Estado, percibirán sus haberes mensuales. Las prestaciones sociales básicas, el sistema de salud, las jubilaciones, la defensa y el servicio penitenciario quedarán expresamente excluidos del recorte de fondos.

Acusaciones históricas y el rastro de las reservas

El discurso oficial trazó una línea histórica de expropiación financiera continua desde la fundación de la autoridad monetaria en 1935. Según el análisis técnico presentado por el Ejecutivo, la inflación acumulada a lo largo de estos 91 años alcanzó un 12.819.532.788.614.400.000%. Este cálculo sentó la base para apuntar contra gestiones anteriores y la alteración de la paridad cambiaria, que redujo el poder adquisitivo de los asalariados a la mitad.

El diagnóstico incluyó acusaciones frontales contra exmandatarios por la licuación de los dólares soberanos.

El documento señala específicamente la salida de la convertibilidad, acusando al arco político de absorber 15.000 millones de dólares, cifra que el gobierno actualizó a 30.000 millones de dólares a valores presentes. A esta cifra se suman las operaciones de cancelación de deuda impulsadas a partir de la creación del Fondo del Bicentenario.

“La ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares“, acusó Javier Milei.

Liberalización de capitales y derogación normativa

El conflicto institucional central se retrotrae a la sanción de la última modificación profunda de la Carta Orgánica en 2012. Aquella normativa estructuró un esquema de emisión bajo la fachada de objetivos macroeconómicos múltiples y, según la visión del oficialismo, impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios encargados de la falsificación del dinero.

Previamente, el antecedente institucional de mayor fricción se había registrado en 2010. En ese momento, el Poder Ejecutivo dispuso de manera unilateral el uso de reservas internacionales para el pago de compromisos externos, un mecanismo que derivó en la salida de la entonces conducción del banco y cimentó las bases del modelo que la administración actual pretende derogar definitivamente con proyectos paralelos de liberalización del mercado de capitales y seguros. (Agencia OPI Santa Cruz)