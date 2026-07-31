Balearon a un policía retirado en Chubut

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(OPI Chubut) – Un suboficial mayor retirado de la Policía del Chubut, de 55 años, fue herido al recibir dos impactos de arma de fuego en una de sus piernas mientras caminaba por Trelew.

Así lo informó la Policía al registrar el violento episodio alrededor de las 14 horas del miércoles cuando una persona recibió al menos dos disparos en cercanías de una panadería ubicada en la calle Juan Evans al 630.

La víctima relató que se encontraba transitando a pie por la calle José Ingenieros, a la altura de un comercio de la zona, cuando escuchó varias detonaciones de arma de fuego e inmediatamente sintió un fuerte dolor en una de sus piernas.

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El policía retirado indicó que no observó a “ninguna persona sospechosa ni al autor de los disparos al momento del ataque” mientras fue atendido en el hospital local.

En la investigación tomaron intervención la DPI, la División Criminalística, médicos policiales y el Ministerio Público Fiscal (MPF), quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque. (Agencia OPI Chubut)