Milei confirmó su compañero de fórmula y pide eliminar las PASO

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El jefe de Estado reservó la identidad de su candidato a vicepresidente para los próximos comicios. La estrategia gubernamental combina la supresión de internas partidarias financiadas por el erario público con el avance sobre la autoridad monetaria.

Javier Milei, presidente de la Nación, confirmó que ya eligió a su compañero de fórmula para disputar la reelección ejecutiva. El mandatario expuso su diagrama político y económico durante una entrevista concedida al Diario Río Negro. La agenda oficial incluye la erradicación del sistema de primarias electorales y el blindaje normativo de las variables financieras.

El líder libertario estructuró un balance de gestión donde combinó metas macroeconómicas con directrices proselitistas. La eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) asoma como la principal obsesión institucional del oficialismo antes del recambio legislativo de 2027. El costo operativo del mecanismo, estimado por el Poder Ejecutivo en US$ 250 millones anuales, funciona como el argumento central para exigir su derogación ante el Congreso de la Nación.

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La plataforma electoral se sostiene sobre los resultados financieros exhibidos por la administración central tras la apertura cambiaria y el ordenamiento de las cuentas públicas. El discurso gubernamental proyecta tres períodos consecutivos de expansión del Producto Bruto Interno (PBI), aunque el propio titular del Ejecutivo reconoció la fragmentación del impacto en los ingresos de la población asalariada.

El cerrojo normativo sobre el Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) acapara la prioridad parlamentaria oficial para el segundo semestre de 2026. El proyecto oficialista busca instituir la prohibición explícita de financiar al Tesoro mediante la emisión de billetes.

La pretensión del Gobierno radica en anular las facultades ejecutivas sobre el directorio del organismo financiero. La directiva apunta a aislar a las autoridades bancarias de los ciclos electorales.

“Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso“, argumentó Javier Milei al defender el texto normativo.

El acercamiento con los organismos multilaterales de crédito operó como respaldo a este proyecto. El Fondo Monetario Internacional (FMI), según la lectura presidencial, modificó su matriz de exigencias frente al sobrecumplimiento de las metas fiscales argentinas.

Inversiones del RIGI y prescindencia estatal en la Patagonia

El flujo de capitales traccionado por el RIGI representa la principal herramienta de consolidación territorial para la Casa Rosada. Las carteras económicas nacionales reportaron inversiones aprobadas por US$ 46.000 millones, a las que se suma un paquete en instancia de evaluación técnica por otros US$ 100.000 millones.

Esta inyección proyectada de divisas afianzó la sintonía política con Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, y Rolando Figueroa, titular del Ejecutivo de Neuquén.

Las demandas patagónicas por infraestructura productiva chocaron contra la doctrina del presidente. Ante los pedidos por obras de riego agrícola en la región, la máxima autoridad nacional clausuró cualquier posibilidad de financiamiento o planificación estatal, delegando la totalidad del desarrollo logístico al sector privado. El Estado nacional restringirá su accionar a la nivelación de las normativas vigentes. (Agencia OPI Santa Cruz)