Inician juicio por presuntos abusos en escuela de Trelew

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(OPI Chubut) – Este lunes 3 de agosto se prevé el inicio del juicio oral que investiga la conducta de una docente acusada por presuntos abusos en perjuicio de estudiantes de una escuela primaria de Trelew.

La justicia provincial determinó que las audiencias se desarrollarán a partir de las 9 horas en la sala de la cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales de Trelew.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general Claudia Ibáñez y la abogada de fiscalía Rocío Lorenzo y tendrá la tarea de exponer sobre los principales aspectos relacionados con los hechos denunciados que habrían ocurrido entre abril y junio de 2024 en un establecimiento educativo.

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La docente era titular en el turno de uno de los cursos y según avanzó la investigación la calificación es por el delito de abuso sexual simple agravado por ser la denunciada encargada de “la educación del niño, tres hechos, en concurso real, imputable a título de autora, previsto y reprimido en el artículo 119 primer y último párrafo, en relación con el 4to. inciso b, 55 y 45 del código penal”. (Agencia OPI Chubut)