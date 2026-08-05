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(OPI Chubut) – En un informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco señala que en base a datos obtenidos en relevamientos técnicos da cuenta de la caída de la natalidad, la baja en la población y una caída sostenida del consumo en Comodoro Rivadavia.

El director del Observatorio, César Herrera sostuvo que “hoy no somos más personas, somos menos”.

El economista trazó un panorama demográfico desde el 2023 donde se constató que al menos 2.500 familias abandonaron Comodoro Rivadavia.

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El investigador afirmó que la ciudad del sur de Chubut “nunca superó ampliamente los 250 mil habitantes” respecto a los indicadores que obtuvo el Observatorio de Economía de la UNPSJB es el análisis del consumo de energía eléctrica.

“Lo que medimos es la energía eléctrica y, a partir de ese dato, estimamos también las conexiones informales. Eso nos permite calcular la cantidad de viviendas ocupadas y proyectar la población” dijo Herrera y consideró que la población “sería inferior al que habitualmente se considera, en un contexto donde las familias también redujeron su tamaño promedio”.

Junto al especialista Alejandro Jones, analizaron el impacto de la evolución demográfica sobre la infraestructura educativa dado que “queríamos saber si ahora se necesitaban más o menos aulas y nos dimos cuenta de que la tasa de natalidad había caído más del 50%”.

Esta situación obliga a replantear “la planificación de escuelas, servicios públicos y políticas de crecimiento urbano para los próximos años”.

A su vez, indicó que la reducción de la población repercute directamente en el consumo y los patrones de consumo donde se reemplazó la tradicional compra mensual en supermercados por compras diarias en comercios de cercanía, impulsadas por la pérdida del poder adquisitivo. (Agencia OPI Chubut)