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(Por: Rubén Lasagno) – El diputado por el Pueblo de Pico Truncado José Luis Quiroga, fue notificado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pico Truncado, Secretaría Nro. 3 que ha sido imputado en la causa penal caratulada “MORON CARLOS RODOLFO S/ DENUNCIA, Expte. N° 63046” en la cual se investiga diversos delitos cometidos en perjuicio de la administración pública.

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De acuerdo a documento judicial en nuestro poder, José Luis Quiroga imputado como autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y exacciones ilegales en concurso real no está solo en esta acusación directa por graves delitos económicos contra el Estado, sino se suman: Ayuntue Quiroga Rementeria, Nicole Alejandra Diaz, imputadas por el mismo delito junto y Laura del Rosario Chosco imputada por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en concurso ideal junto con Nadir Tamara Vera imputada como partícipe necesario de fraude en perjuicio de la administración pública y exacciones ilegales en concurso real.

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En el mismo instrumento legal, el juzgado convocó a Cinthia González (testigo) a prestar declaración testimonial el día 06 de enero de 2026 en relación con la causa y en el mismo pliego libró un oficio al Director de la emisora radial FM Ciudad para que aportara copias de registros fílmicos o entrevistas de Cinthia González quien había hecho declaraciones respecto a hechos ocurridos y denunciados en el Concejo Deliberante de Pico Truncado en ese momento.

Los hechos

Todo este proceso se inició en diciembre del año 2025 cuando el Concejal de Pico Truncado Carlos Rodolfo Morón (Movimiento Popular) ese año hizo una presentación/denuncia ante el Fiscal Dr. Matías Paragón pidiendo que investigara una serie de presuntos hechos de corrupción administrativa y desvío de fondos en el ámbito del Concejo Deliberante y la Municipalidad de Pico Truncado.

La investigación fue impulsada a raíz de declaraciones públicas realizadas en un medio de comunicación local por la ex Secretaria General del Concejo Deliberante, Cinthia González. En dichas declaraciones, González apuntó directamente contra varios funcionarios pertenecientes a la agrupación política “SER”, partido oficial en la provincia. En la misma trama se encuentran Tamara Vera actual Presidenta del Concejo Deliberante de Pico Truncado (desde diciembre de 2023) y Laura Chosco actual Secretaria General del Concejo Deliberante que mencionamos como imputadas anteriormente.

Los delitos de los que son imputados tanto el diputado Quiroga como quienes están involucrados en la causa bajo los cargos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública y Exacciones Ilegales están basados en las siguientes acusaciones materiales:

Contrataciones Irregulares (“Ñoquis”)

La denuncia indica que José Luis Quiroga utilizó su influencia como Diputado por el Pueblo para que la Presidenta del Concejo Deliberante, Tamara Vera, le otorgara un contrato a su hija de 20 años, Ayuntue Quiroga Rementería. Según la acusación, la joven cobró su sueldo mensualmente sin haber concurrido un solo día a trabajar al Concejo. Esta acción configuraría el Fraude patrimonial al Estado.

Retornos Económicos (Exacciones)

El denunciante Carlos Morón señaló que a los empleados con cargos políticos y contratos de la agrupación “SER” en el Concejo Deliberante y el Municipio de Pico Truncado, se les exigía realizar “retornos económicos de sus sueldos”.

Estos fondos, según las denuncias, debían ser transferidos directamente a las cuentas personales del diputado Quiroga bajo la figura de “aportes” o “colaboraciones” obligatorias para supuestas actividades partidarias. Esto configuraría el delito de Exacciones Ilegales que significa el abuso de un cargo para exigir pagos indebidos.

La trama política de corrupción y encubrimiento

En este punto se señala que Tamara Vera y el resto de la estructura administrativa mencionada tenían pleno conocimiento o eran parte de estas maniobras irregulares y las facilitaban, ya que eran los responsables de firmar y autorizar los contratos institucionales, mientras que Laura Chosco actual Secretaria General del Concejo Deliberante, también imputada en la causa, el entorno la acusa de mantener “fondeados” los nombramientos en Pico Truncado, listados que no llegaban al Tribunal de Cuentas ni a instancias de revisión de personal.

Para sintetizar los roles de cada uno de los personajes de esta historia en Pico Truncado digamos que políticamente los actores locales están divididos políticamente pero eso no quita que los intereses, en muchos casos, atraviesen a las personas y a las gestiones poniendo en claro una sola cosa: los intereses económicos son comunes a todos y las fuentes consultadas en esa localidad, explican que esa trama existe desde hace mucho tiempo en la municipalidad conducida por el intendente Pablo Anabalón de “Por Santa Cruz”, hombre del gobernador Claudio Vidal.

Dentro del esquema de poder político de Pico Truncado el denunciante Carlos Rodolfo Morón y Jonathan Sandoval son concejales del sector opositor al intendente Anabalón y pertenecen a la línea kirchnerista liderada por Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y uno de los posibles candidatos a la gobernación 2027.

José Luis Quiroga, el denunciado, es un hombre del riñón político de Vidal, de hecho era un trabajador petrolero que como tantos otros, ingresó a la política provincial de la mano del ex secretario sindical bajo la promesa de “ser distintos” y promover la anticorrupción y la transparencia, en este caso en Pico Truncado, como en su momento el propio Vidal impulsó al ex intendente de 28 de Noviembre y luego ex diputado Fernando Españón, acusado de abuso sexual y fraude administrativo, entre otros delitos que la propia justicia provincial y el gobierno, se encargaron de sepultar.

Del otro lado político, en el Concejo Deliberante de Pico Truncado, se posicionan los concejales Tamara Vera, Juan Ramón Silva y Marcos Flores que responden al SER de Claudio Vidal.

Tamara Vera denunciada en la gestión anterior e imputada por la justicia de acuerdo a nuestra investigación, fue Secretaría de José Luis Quiroga cuando éste era Presidente del Concejo Deliberante de Pico Truncado. Ahora Vera es integrante del Cuerpo legislativo municipal de esa ciudad y Quiroga diputado por el Pueblo.

En el pueblo chico de Truncado se sostiene que todos los acusados en la causa expuesta en este informe, son parte de un entramado de poder, un sistema de recaudación, manejo de fondos y distribución de cargos reales e inexistentes o al menos sin cumplimiento efectivos de tareas como son los tan bien denominados “ñoquis”.

Precisamente una de las fuentes de Pico Truncado, a fin de remarcar cómo se maneja el entramado de poder y relaciones políticas en esa ciudad dijo “Truncado está llena de ñoquis, es cierto, pero todos estos que están nombrados en la denuncia y los que están afuera de ella pero son concejales, secretario y diputados, son “el queso rallado”, porque están por encima de los ñoquis”, remarcó refiriéndose a los funcionarios municipales, provinciales, punteros etc que contratan, ubican y protegen a esos “ñoquis” dentro de la administración pública de Pico Truncado. (Agencia OPI Santa Cruz)