Continúan las restricciones en rutas por nevadas 

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La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que continúa el estado de restricciones para circular en diversas rutas provinciales y nacionales debido a las persistentes nevadas registradas durante el jueves y viernes.

Desde el organismo provincial piden a los conductores respetar las indicaciones y consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.

Las restricciones se mantienen sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Güer Aike con Comandante Luis Piedra Buena, y sobre las Rutas Provinciales N° 27 y N° 288, entre Comandante Luis Piedra Buena y Gobernador Gregores.

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Además, señalaron que en la Zona Norte, las Rutas Nacionales N° 3 y N° 40, junto con las Rutas Provinciales N° 12, 39, 43 y 281, “permanecen habilitadas, aunque con circulación restringida a extrema precaución debido a la presencia de escarcha, planchones de hielo y voladeros. En estos sectores continúa el trabajo de los equipos viales”.

En la Zona Centro, las restricciones “siguen vigentes en los tramos ya informados, mientras que el resto de la red vial se encuentra transitable, con maquinaria realizando tareas de mantenimiento y despeje”.

En el sur de Santa Cruz, se registraron nevadas sobre las Rutas Nacionales N°3 y N° 40, además de las Rutas Provinciales N° 5, 11 y 41, dado que “presentan condiciones de circulación con extrema precaución, debido a las nevadas registradas y a los trabajos que se desarrollan sobre la calzada”.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitaron a los conductores “respetar las restricciones vigentes, disminuir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones del personal que trabaja en las rutas”. (Agencia OPI Santa Cruz)