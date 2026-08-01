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(OPI Chubut) – Un trabajador vial murió este jueves al desbarrancarse la motoniveladora que conducía durante el Operativo Invernal en la Ruta 260.

El accidente ocurrió el jueves a la noche en la bajada de Ricardo Rojas, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51.

Según las primeras informaciones se trata de Hugo Calderero, un trabajador de 56 años quien realizaba tareas para Vialidad Nacional cuando la máquina cayó unos 50 metros por un precipicio.

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El sector donde operaba la máquina es de “alta complejidad vial ubicado en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51, entre Lago Blanco y Ricardo Rojas”.

La Comisaría Distrito Lago Blanco informó que efectivos de la policía de Chubut constataron que la motoniveladora se encontraba a unos 50 metros por debajo de la calzada y médicos constataron que el conductor no presentaba signos vitales.

La Fiscalía de Sarmiento intervino en el caso y dispuso una investigación sobre las causas que provocaron el accidente. (Agencia OPI Chubut)