Corrupción en Pico Truncado entre el diputado por el Pueblo del SER y funcionarios municipales y del Concejo Deliberante del mismo partido

- Publicidad -

En la ciudad de Pico Truncado, el concejal Carlos Rodolfo Morón presentó una denuncia en la fiscalía a cargo del Dr. Matías Paragón, poniendo en conocimiento de la justicia y para que se investigue judicialmente una serie de hechos de corrupción que describe el edil a partir de declaraciones a un medio de la localidad por parte de la ex Secretaria General del Concejo Deliberante local, Cintia Gonzalez, donde aludió a diversos hechos sucedidos en el Concejo Deliberante, que tuvieron por protagonistas al Diputado por Pueblo, José Luis Quiroga (SER), a la actual Presidenta del Concejo Deliberante, Tamara Vera y a la actual Secretaria General, Laura Chosco del mismo partido.

En la denuncia hay elementos constitutivos de la misma que responden a cuestiones de orden administrativos irregulares, incursos en hechos de corrupción y es dable aclarar que esta Agencia se hace eco de la misma, dado que Morón realizó la denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente.

La denuncia señala que Quiroga influyó como Diputado por Pueblo y referente de la agrupación política “Ser” para que Tamara Vera le hiciera un contrato en el Concejo deliberante a su hija de 20 años llamada Ayumint Quiroga Rementería, por el que la misma pasó a cobrar mes a mes sin haber concurrido un solo día a trabajar al Concejo.

- Publicidad -

El denunciante señaló que González aseguró que los cargos políticos y los contratos de la agrupación “SER” en el Concejo Deliberante y en el Municipio de Pico Truncado, debieron hacerle retornos a Quiroga a cuentas del propio diputado como “aportes” o “colaboraciones” para supuestas actividades partidarias, y que Tamara Vera, Presidente del CD, como presidenta del Concejo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, siempre estuvo en conocimiento de estas irregularidades, porque es la que firma todos los contratos y cargos.

La denuncia sobre los dichos de Cintia González remarca que Laura Chosco, después de haber dejado la Secretaría General, trabajó para José Luis Quiroga en la Cámara de Diputados provincial y que desde allí siguió teniendo el control absoluto de la Secretaría municipal y el funcionamiento en materia de manejo del Digesto donde consta todo el funcionamiento interno, el correo electrónico y de todo el personal.

En las entrevistas mediáticas, González a su vez señaló que como faltaba cubrir un cargo de Cadetería, le propuso a la Presidenta Tamara Vera que tuviera en cuenta a su hija de 20 años, Umma Saez y Vera le respondió que no había problema, siempre y cuando le hiciera entrega mes a mes de la mitad del sueldo, pero esas condiciones no fueron aceptadas.

La denuncia, siempre sobre los dichos de Cintia González y en boca de Morón señala que los balances de los expedientes estaban abajo de la mesa sin haber sido remitidos oportunamente al Tribunal de Cuentas, tal como lo dijo González en los medios y que curiosamente, había desaparecido el disco rígido en donde consta toda la información interna del municipio de Pico Truncado.

Finalmente denuncia Morón que pidió información sobre cargos políticos para establecer la sospecha de que existen 14 cargos, sin que le hayan evacuado la duda. Luego le solicita a la Fiscalía que llame a comparecer a Cintia González ya que la misma, dice Morón, dispone de audios, mensajes, documentación y registro fotográfico e informático del proceder irregular e ilícito de Vera, Chosco y el Diputado por Pueblo, José Quiroga. (Agencia OPI Santa Cruz)