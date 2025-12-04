Corrupción en Pico Truncado entre el diputado por el Pueblo del SER y funcionarios municipales y del Concejo Deliberante del mismo partido

En la ciudad de Pico Truncado, el concejal Carlos Rodolfo Morón presentó una denuncia en la fiscalía a cargo del Dr. Matías Paragón, poniendo en conocimiento de la justicia y para que se investigue judicialmente una serie de hechos de corrupción que describe el edil a partir de declaraciones a un medio de la localidad por parte de la ex Secretaria General del Concejo Deliberante local, Cintia Gonzalez, donde aludió a diversos hechos sucedidos en el Concejo Deliberante, que tuvieron por protagonistas al Diputado por Pueblo, José Luis Quiroga (SER), a la actual Presidenta del Concejo Deliberante, Tamara Vera y a la actual Secretaria General, Laura Chosco del mismo partido.
En la denuncia hay elementos constitutivos de la misma que responden a cuestiones de orden administrativos irregulares, incursos en hechos de corrupción y es dable aclarar que esta Agencia se hace eco de la misma, dado que Morón realizó la denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente.
La denuncia señala que Quiroga influyó como Diputado por Pueblo y referente de la agrupación política “Ser” para que Tamara Vera le hiciera un contrato en el Concejo deliberante a su hija de 20 años llamada Ayumint Quiroga Rementería, por el que la misma pasó a cobrar mes a mes sin haber concurrido un solo día a trabajar al Concejo.
El denunciante señaló que González aseguró que los cargos políticos y los contratos de la agrupación “SER” en el Concejo Deliberante y en el Municipio de Pico Truncado, debieron hacerle retornos a Quiroga a cuentas del propio diputado como “aportes” o “colaboraciones” para supuestas actividades partidarias, y que Tamara Vera, Presidente del CD, como presidenta del Concejo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, siempre estuvo en conocimiento de estas irregularidades, porque es la que firma todos los contratos y cargos.
La denuncia sobre los dichos de Cintia González remarca que Laura Chosco, después de haber dejado la Secretaría General, trabajó para José Luis Quiroga en la Cámara de Diputados provincial y que desde allí siguió teniendo el control absoluto de la Secretaría municipal y el funcionamiento en materia de manejo del Digesto donde consta todo el funcionamiento interno, el correo electrónico y de todo el personal.
En las entrevistas mediáticas, González a su vez señaló que como faltaba cubrir un cargo de Cadetería, le propuso a la Presidenta Tamara Vera que tuviera en cuenta a su hija de 20 años, Umma Saez y Vera le respondió que no había problema, siempre y cuando le hiciera entrega mes a mes de la mitad del sueldo, pero esas condiciones no fueron aceptadas.
La denuncia, siempre sobre los dichos de Cintia González y en boca de Morón señala que los balances de los expedientes estaban abajo de la mesa sin haber sido remitidos oportunamente al Tribunal de Cuentas, tal como lo dijo González en los medios y que curiosamente, había desaparecido el disco rígido en donde consta toda la información interna del municipio de Pico Truncado.
Finalmente denuncia Morón que pidió información sobre cargos políticos para establecer la sospecha de que existen 14 cargos, sin que le hayan evacuado la duda. Luego le solicita a la Fiscalía que llame a comparecer a Cintia González ya que la misma, dice Morón, dispone de audios, mensajes, documentación y registro fotográfico e informático del proceder irregular e ilícito de Vera, Chosco y el Diputado por Pueblo, José Quiroga. (Agencia OPI Santa Cruz)
Pico Truncado. Por qué mierda existe ese lugar? Ningún ciudadano vale dos pedos. La falopa circula como golosina. Todos hijos de puta.
Vagos. Analfabetos cornudos borrachos y bosteros. Para qué existe esa poronga? Tienen el monumento más horrible de Latinoamérica. Un dinosaurio hecho por alguien con mal de Parkinson.
Hijos de puta esa mierda es horrible
Siempre que llegas a un lugar soñas con conocer una mujer hermosa, delicada y que te cautive para siempre
Llegado a Truncado soñas conocer a una mujer hermosa, Ojalá no sea trava, que no tenga más de un homicidio, que haya hecho más de 32 abortos y que al menos tenga cinco dientes. Paga. Paga pepe. Pagar a los travas es obligatorio. Y también tenes de custodios a los kilomberos desocupados.
Que raro los diputaditos por el pueblito.
En Truncado resulta que el gordo Pepe pide retorno. Y en Puerto Santa Cruz la Fabi tiene al hijo. Un tal Iván que vive de joda en un vehículo oficial. Borrachín. No se hace cargo de los hijos. Y ahora sube fotitos con la nueva novia en un violento 73 Le regalaron un cargo de director de fronteras y está siempre en el pueblo. Boludo, que frontera,? Están choreando mal.
Y el carlonchin de Río Turbio? Y el Javi de Las Heras? Vagos. Balas y cuchillito de Deseado? Ahhhh guarda que viene como ministro. Ah no. Mala mía. Cierto que stefy renunció hoy. No duró nada. Descubrió el curro del gringo con el otro gringo y el morocho y el gordo, y se pudrió todo
Hermosos kilombos uhhh cuando lleguemos a Sanju. Y a Piedra. La gorda Analia se muere. No sabe cómo sacarse de encima a Adrián. Recién llegado y acomodado por el General. Gobiernan los dos. Y bueno es asi. Fijate que kilombo en Los Antiguos. La concejal se fue caliente la Intendente patovica y hermosa no responde más a los mandos. Claro en Alcorta. No entienden que ella tiene los votos. La gente la quiere. Y la quieren peinar también
La cara de verga que tiene el pepe. Pensar que estaba espalda con espalda con el falopero de mi Reyna. Nunca averiguaron cómo hizo ese piojo resucitado para tener un boliche. Chorro. Falopero. Amenazó al palis hasta que le mostraron los dientes. Y ahí se cagó y se calmó
Excelente!!! En Pico Truncado hay “concejales” valientes y representativos. Y Las Heras: DESAPARECIDOS, el mudo Gómez, la nutri, el petrolero panzón mudo y la cococha. No sé sabe que hacen además de certificados, poner nombre a lugares y firmar para que contaminen con Uranio todo. Encima cobran. No hay página oficial, no se ve las sesiones por algún medio digital, no muestran los números por la web, no hay un compendio legislativo de las ordenanzas locales. Osea, nada, nada. Más los acomodados y los “negocios”. Fin de Ciclo
Uhhhhh lo que pasa en Pico Truncado. Está lleno de chorros. Faloperos sobran vagos abundan. Todos violentos. Hdmp