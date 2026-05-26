Verbes, Elmiger y Vidal: la zanahoria a los intendentes, argumentos de “transparencia” y la apuesta al número 16

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(Por: Rubén Lasagno) – Como lo dijimos en otro análisis sobre el tema del endeudamiento en dólares que pretende desesperadamente tomar el gobierno provincial, tanto Vidal como Verbes, el ministro de economía, no se han resignado a la negativa parlamentaria y no haber conseguido las manos, aunque de las Comisiones saldrá seguramente con el voto positivo; pero, ya en el recinto, el gobierno no tiene asegurado los 16 diputados y eso lo desvela tanto al gobernador que mandó a toda su tropa a emplazar el “Operativo Zanahoria” que consta de al menos tres partes.

La primera, como ya lo describimos en otra columna, fue hablar con los gremios individualmente para lograr el apoyo tácito (sin hacer declaraciones negativas) o explícito (como AMET, UPCN, APAP y ATE) evitando manifestaciones en contra del proyecto de endeudamiento oficial. Esto no anduvo bien desde el principio, porque el gobierno falto de coherencia (lo que ya hemos visto tantas veces) en simultáneo que hablaba con los dirigentes sindicales salarían a decir que de esa plata, nada iba a los salarios. Esto, generó un oleaje en contra de la destartalada barcaza argumentativa del Ejecutivo que no se pone de acuerdo en el discurso hacia la opinión pública y los gremios (algunos, no todos) están atentos, desconfiados y prestos a presionar llegado el momento.

Ezequiel Verbes, al principio de los anuncios aclaró que el proyecto de ley para tomar deuda por hasta USD 600 millones “no podrá usarse directamente para pagar salarios”, pero cuando vio el disgusto de los dirigentes sindicales dijo “…que sí permitirá liberar recursos corrientes de la provincia para mejorar las paritarias en un contexto de caída de ingresos”, lo que se dice “zanahoria al palo”. Después siempre hay tiempo para dar otra excusas que tape esta mentira y seguir negándole paritarias y aumentos.

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Una prueba de amor (y dinero)

El “Operativo Zanahoria”, continuó con el programa de “seducción a intendentes”. Esta etapa es afianzada por el gobierno provincial en la seguridad de que si a los jefes comunales les promete un “derrame” asegurado, ya sea en billetes o en obras que ellos puedan manejar con las empresas amigas (el típico vamos y vamos), no habrá problemas para que cada uno instruya a sus diputados por el pueblo, para que conformen la cifra de 16 manos que se necesitan en la Cámara el gobernador Vidal, de los cuales hoy tiene solo 11 aseguradas. Aclaro, aunque cada diputado tiene dos manos y muchos seguramente las van a levantar juntas para apoyar hasta la desesperación la toma de deuda extranjera, solo una mano es válida (por ahora).

El canto de sirena y llamado “al amor monetario” lo encabezó la Ministra Elmiger quien dijo “Lo que estamos haciendo junto al gobernador, el ministro de Economía, el jefe de Gabinete y los intendentes es sentarnos a definir cuáles son las prioridades reales de infraestructura que necesita cada localidad“. El obispo San Lupo de Troyes cuando decidió unirse al huno Atila dijo: Si no puede combatir a tu enemigo, únete a él.

Finalmente, Elmiger aseguró que el objetivo de la gestión provincial “es avanzar en soluciones de fondo para resolver problemas históricos en distintas localidades de Santa Cruz. No podemos seguir viviendo en una provincia que tuvo mucho y no nos dejó nada. Este gobierno tomó la decisión de empezar a cambiarle la vida a los santacruceños“.

Antes no había plata y después, por la deuda, tampoco habrá

Lástima que se acordaron tarde y a solo un año y medio de dejar el Poder. Piden desesperadamente un endeudamiento a 15 años que los va a trascender y por lógica, si hoy no pueden dar aumentos de salarios ni hacer obras, cuando deban pagar las cuotas del empréstito en dólares (y rogando que el dólar no se mueva), la provincia va a desembolsar tantos fondos que luego será la excusa de esta devolución, la que va a “justificar” que los trabajadores estatales sigan postergados y sin actualización salarial o miserables aumentos en años posteriores.

Si este gobierno incumplió todas y cada una de las promesas que el propio Claudio Vidal hizo en campaña ¿Con qué cara le pueden hablar a la gente que, precisamente en este momento y a solo un año y medio de irse, pueden resolver las cosas, cuando nunca fueron transparentes y todos se dan cuenta que lo que pretenden es ganar tiempo, aire y recursos para la campaña política 2027 y no ser derrotados por el voto popular, como va a ocurrir seguramente?.

Por eso, el hecho fundamental para el gobierno es que de las 16 manos que necesita le faltan 5 y eso si es una preocupación real y concreta; el resto no le importa nada. Nunca le importó ¿Por qué debería empezar ahora?. Solo basta ver cómo está la Educación, la salud y las Cajas, para confirmar lo que digo.

Por este motivo es que desde nuestro diario haremos un seguimiento minucioso de todos y cada uno de los diputados provinciales y “del pueblo” y cada intendente que voten afirmativamente este proyecto de endeudamiento que va a hipotecar recursos y salarios.

Los nombraremos uno por uno, analizaremos su comportamiento político histórico y lo haremos cargo de haber actuado en contra de los intereses de Santa Cruz para que en el futuro, cuando aparezcan en una lista o cargo, la opinión pública sepan de dónde provienen y qué hicieron por la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)