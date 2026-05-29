Profesionales de la salud protestaron en Río Grande

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(OPI TdF) – Profesionales de la salud del Hospital Regional Río Grande realizaron este martes una radio abierta en el acceso al establecimiento sanitario de Tierra del Fuego para visibilizar el conflicto salarial y laboral que mantienen con el Gobierno provincial. El Sindicato de Profesionales de la Salud (Si.Pro.Sa.) impulsó la actividad tras quedar excluido de las últimas negociaciones de haberes, una decisión del Ejecutivo fueguino que dejó sin representación a los trabajadores técnicos y médicos del sector público.

Juan Francisco Navoni, integrante de la comisión directiva provincial del gremio y especialista en bioingeniería clínica, actuó como vocero de la protesta y detalló que la entidad representa a 1.300 profesionales de la salud en toda la provincia. El dirigente cuestionó el mecanismo paritario impuesto por la administración central al afirmar que el sector no recibió actualizaciones salariales desde enero y acumula una pérdida del 25 por ciento del poder adquisitivo en términos reales durante el último año.

La falta de respuestas institucionales aceleró el deterioro del sistema sanitario estatal. Los manifestantes denunciaron problemas edilicios, falta de insumos y dificultades operativas que forzaron la suspensión de turnos para pacientes externos en determinadas áreas del nosocomio. Asimismo, advirtieron que los bajos salarios provocan la salida constante de personal hacia el sector privado o hacia otras provincias, lo que multiplica la sobrecarga laboral de los agentes que permanecen en el sistema.

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El vaciamiento impacta de forma directa en la atención pública. Navoni ejemplificó la gravedad de la situación con datos del servicio de pediatría, que redujo su planta de 12 médicos a sólo 5 en los últimos años. El sindicato rechazó también los intentos oficiales de modificar el régimen de dedicación exclusiva, al cual definieron como una política de salud y no como un mero esquema laboral, advirtiendo que su alteración complicará la cobertura de guardias básicas.

Los profesionales mantuvieron la atención de urgencias y el funcionamiento operativo del hospital sin interrupciones durante la jornada de protesta. Los representantes gremiales confirmaron un encuentro reciente con funcionarios del Gobierno provincial y fijaron un plazo hasta el próximo viernes para recibir una propuesta formal. El sector resolvió continuar en estado de asamblea permanente y prevé profundizar las medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas satisfactorias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)