Donald Trump define el acuerdo nuclear con Irán en la Casa Blanca

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa este viernes 29 de mayo las condiciones definitivas de un pacto internacional con Irán mediante una sesión de urgencia con su equipo militar en la Sala de Situación de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense analiza los parámetros del entendimiento bilateral para determinar la validez de la propuesta y fijar la postura final de la administración norteamericana ante la crisis nuclear en Medio Oriente.

La red social Truth Social funcionó como el canal de difusión oficial para el anuncio gubernamental. El jefe de Estado publicó los detalles de la negociación poco antes de las 11:00 a.m. (hora del este) de Washington, espacio donde confirmó la convocatoria a sus asesores de seguridad para adoptar una resolución definitiva sobre el conflicto internacional.

Las cláusulas de la Casa Blanca imponen restricciones absolutas al programa de defensa de Teherán. El gobierno estadounidense exige un compromiso explícito del régimen asiático que prohíba la posesión presente y futura de cualquier tipo de armamento o bomba nuclear en su territorio, según reportó la cadena de noticias CNN.

- Publicidad -

La agenda de seguridad contempla medidas inmediatas sobre las rutas comerciales controladas por el chavismo islámico. El pliego de condiciones establece las siguientes directivas obligatorias para la región:

La apertura inmediata del estrecho de Ormuz para el comercio global.

para el comercio global. La prohibición total de peajes y restricciones operativas al tráfico marítimo internacional.

El retiro obligatorio de las minas navales que colocaron las fuerzas militares de Irán en la vía fluvial.

El éxito de estas medidas operativas destrabará las sanciones impuestas por Washington en los canales de navegación comerciales. El Poder Ejecutivo estadounidense suspenderá el bloqueo militar del estrecho para habilitar de forma inmediata la navegación de los buques mercantes extranjeros que permanecían atrapados en el canal de comunicación.

La disposición del material estratégico nuclear representa el punto de mayor fricción en la mesa de diálogo. El plan norteamericano determina que las tropas de Estados Unidos extraerán la totalidad de las reservas de uranio altamente enriquecido que posee Irán, para luego proceder a su destrucción material coordinada con las autoridades de ese país.

La contraprestación económica hacia el gobierno iraní quedó totalmente congelada por orden directa de la Oficina Oval. El presidente estadounidense ratificó que la potencia occidental retendrá todo tipo de auxilio monetario o transferencia de divisas, medida regulatoria que mantendrá su vigencia estricta hasta nuevo aviso, conforme a la documentación disponible. (Agencia OPI Santa Cruz)