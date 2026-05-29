Los bonos avanzan 0,7% este viernes y buscan quebrar la marca de enero

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El riesgo país retrocede cuatro unidades respecto al último cierre y se ubica en 490 puntos básicos al promediar la rueda bursátil de este viernes 29 de mayo de 2026. Los bonos soberanos de la deuda pública impulsan esta compresión de tasa mediante alzas generalizadas en sus cotizaciones tanto en la plaza local como en el exterior.

Los títulos Globales (ley extranjera) y Bonar (ley local) avanzan hasta 0,7% en las operaciones del día. De sostenerse la tendencia bajista del indicador que elabora el banco de inversión JP Morgan, el índice de sobretasa se aproximará a los 482 puntos registrados el 29 de enero pasado, la marca mínima obtenida durante la administración del presidente Javier Milei.

La operatoria financiera asimila el último informe de la calificadora de riesgo Fitch. La agencia elevó la nota de la deuda soberana argentina desde el nivel de “CCC+” hasta “B-” con perspectiva estable. Los analistas internacionales justificaron la decisión técnica en base a variables de la caja macroeconómica que audita el mercado neoyorquino:

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Un avance estructural en los saldos fiscales del Palacio de Hacienda.

Una consolidación en los balances externos y la cuenta corriente.

Avances en la agenda legislativa y ejecutiva de reformas económicas.

La acumulación de reservas de divisas en las arcas del BCRA.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas muestran un comportamiento selectivo. Los denominados American Depositary Receipts (ADRs) escalan hasta 6% en el segmento bancario y energético. En contrapartida, los papeles tecnológicos e industriales operan a la baja, donde Mercado Libre resigna 0,2% y Tenium cede 0,7%.

El panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompaña la tónica externa. El índice Merval gana 1,8% y se posiciona en las 3.141.701,05 unidades, con cotizaciones individuales que replican el techo de subas del 6% observado en las plazas internacionales.

El mercado de cambios expone estabilidad en las pizarras oficiales del Banco Nación, con una cotización de $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. La brecha cambiaria respecto a las opciones financieras y el circuito informal se mantiene en márgenes estrechos.

El mapa de las cotizaciones de la divisa estadounidense al cierre de la media rueda:

Dólar Mayorista: Compra $1.395 / Venta $1.405

/ Venta Dólar Blue: Compra $1.410 / Venta $1.430

/ Venta Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos): $1.435

Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1.485

Dólar Tarjeta: Venta $1.859 (Agencia OPI Santa Cruz)