Encuesta nacional ubica a Kicillof a un punto de Milei

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El Presidente de la Nación, Javier Milei, retiene la ventaja electoral en escenarios de balotaje, pero el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, redujo la diferencia a un punto y medio, ingresando en la zona de empate técnico. El último informe de la firma RDT Consultores, la distancia entre ambos dirigentes se achicó más de tres puntos porcentuales en los últimos treinta días respecto a la medición del mes anterior.

El estudio nacional, realizado entre el 25 de mayo y el 31 de mayo de 2026 sobre un universo de 1.665 casos, otorga a Javier Milei un 36% de la intención de voto frente a un 34,8% de Axel Kicillof en una eventual segunda vuelta. El diseño metodológico de la muestra presenta un margen de error del 3%, lo que licúa la ventaja real del jefe de Estado en el territorio nacional.

En un escenario alternativo de balotaje contra la senadora, Patricia Bullrich, el Presidente de la Nación obtiene el 28,4% contra el 14,4% de su funcionaria. El dato sobresaliente en este emparejamiento es el voto en blanco, que alcanza el 43,9% de las respuestas y supera individualmente a ambos candidatos de corte promercado.

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Para la primera vuelta electoral, Javier Milei lidera la medición con el 28,8%, seguido por Axel Kicillof con el 16,6%. La fragmentación del peronismo reparte opciones secundarias donde Sergio Massa obtiene 5,6%, Juan Grabois el 1,3% y Sergio Uñac el 0,5%, cifras que unificadas posicionarían al espacio opositor a cuatro puntos del oficialismo.

La estructura de la oferta electoral remanente ubica en tercer lugar a la opción “un candidato de un espacio nuevo” con el 12,5%. Detrás se posicionan Myriam Bregman con el 6,6% y la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien cosecha un 4,8% de adhesión directa en el muestreo. (Agencia OPI Santa Cruz)