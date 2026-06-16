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El gobierno de Santa Cruz ofreció un incremento escalonado del 13% desde julio a diciembre de 2026 en el marco de la paritaria salarial con los gremios de la Administración Central.

En la mesa de negociación estuvieron los gremios ATE, APAP y UPCN y el gobierno ofreció una suba acumulativa que consta de un incremento del 7% en el valor de la Unidad Salarial para julio, un 1% en agosto, un 1% en setiembre, 1% en octubre, 1,5% en noviembre y 1,5% en diciembre.

Los gremios rechazaron la propuesta en el encuentro realizado en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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La reunión estuvo encabezada por el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, junto al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

Tras desestimar la oferta, se indicó que la próxima reunión será el viernes 19 a las 8 horas para retomar la discusión salarial.

El gremio ATE definió un paro de 72 horas desde este miércoles en rechazo a la oferta salarial y en reclamo de mejoras laborales. (Agencia OPI Santa Cruz)