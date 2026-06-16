- Publicidad -

(OPI Chubut) – Mediante la Disposición SIE N°284/26 se estableció que los docentes que presenten la constancia de realización del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) ante las Juntas de Clasificación de Educación Primaria e Inicial y de Educación Secundaria recibirán una asignación de 0,10 puntos, por única vez.

Así lo informó el Ministerio de Educación provincial para quienes completen el ReNPE, una “herramienta clave para contar con información actualizada sobre el personal educativo de todo el país y fortalecer la planificación de políticas públicas basadas en datos confiables”.

Se indicó que el relevamiento debe “ser completado de manera obligatoria, individual y personal por docentes y no docentes que se desempeñen en instituciones de gestión estatal, privada y social cooperativa, hasta el 30 de junio de 2026 inclusive, a través de la aplicación Mi Argentina o del sitio web oficial del ReNPE (https://argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025)”.

- Publicidad -

La información relevada permitirá “conocer aspectos vinculados con la formación, las trayectorias laborales, las funciones desempeñadas, las condiciones de trabajo y otros datos relevantes del personal educativo. Estos datos se incorporarán al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), contribuyendo a la construcción de un registro federal actualizado y representativo”. (Agencia OPI Chubut)