Migraciones niega el ingreso de Flávio Bolsonaro al país

- Publicidad -

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó la inexistencia de registros del senador Flávio Bolsonaro, mientras se investiga el uso de un vuelo sanitario para eludir controles en Misiones.

La Dirección Nacional de Migraciones afirmó formalmente que “no hay registros” del ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a la República Argentina, a través de un comunicado oficial difundido tras trascender la retención de una aeronave en la provincia de Misiones. La aclaración del organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional se produjo en el marco de una investigación desplegada por la Policía Federal brasilera sobre las maniobras del actual legislador del Partido Liberal para cruzar el territorio nacional con destino a los Estados Unidos a bordo de un transporte privado.

La Dirección Nacional de Migraciones precisó en su misiva institucional que tras las verificaciones pertinentes se constató que la documentación de la empresa operadora se encuentra en regla, al tiempo que confirmó que “no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”. Las actuaciones oficiales se activaron de forma paralela a las pesquisas sobre las intenciones del dirigente político extranjero de eludir los mecanismos habituales de fiscalización mediante el uso de una figura operativa específica.

- Publicidad -

El avión Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, perteneciente a la firma Baires Fly S.A., habría pretendido salir del país bajo la categoría de “vuelo sanitario”. De acuerdo con los testimonios recogidos en la estación aérea, este tipo de maniobras operativas reduce los controles migratorios y biométricos habituales debido a la presunta presencia de un paciente, lo que permite un tránsito más fluido que fue frustrado al difundirse la versión sobre la posible presencia del senador brasileño a bordo.

Demora de la aeronave y peritaje en Puerto Iguazú

La Dirección Nacional de Migraciones ratificó las medidas preventivas implementadas en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, donde la aeronave procedente de Aeroparque continuó retenida tras aterrizar antes de la medianoche con cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina. Las fuentes consultadas indicaron que el operativo montado por las autoridades competentes se profundizó ante incongruencias detectadas en la identidad de los viajeros declarados en el plan de vuelo original.

La Dirección Nacional de Migraciones reiteró que no existen constancias formales sobre el paso del senador Flávio Bolsonaro por los puestos de control fronterizo nacionales, mientras la unidad de Baires Fly S.A. permanece sujeta a auditorías complementarias en la terminal de Puerto Iguazú a la espera de las definiciones administrativas y de seguridad correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)