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(Por: Rubén Lasagno) – Yo creo que hay un “antes de Adorni” y un “después de Adorni” no solo para el gobierno nacional sino para la política y particularmente para los políticos de nuestro país. Estos de LLA resultan ser (por acción u omisión) los más bobos de todo el espectro político popular.

Hemos bajado tanto la vara en las exigencias morales y éticas de los funcionarios de toda laya, que nos permitimos analizar si en alguna parte del discurso y las estúpidas explicaciones dadas por un personaje como Adorni, existe la remota posibilidad de que haya una parte de ese mensaje fabulero e imbécil, que pueda tener un mínimo de razón o visos de verdad.

Sin duda el gobierno nacional integrado por Javier Milei y su hermana Karina más el séquito de “yuppies” ochentosos que los circunda, son más casta que la casta a la cual nos dijeron venían a combatir y no solo eso, el caso desopilante de Manuel Adorni nada menos que el Jefe de Gabinete, el mascarón de proa del presidente, se ha transformado en el ícono de la contradicción, la corrupción institucionalizada, ha hecho cómplice a todo el gabinete por la tozudez del presidente de mantenerlo en el cargo, apoyarlo y justificarlo ante los medios y este personaje de pocas ideas y manos largas para los fondos públicos, ha demostrado ser patético, ordinario, procaz, impostado y un estúpido que hace quedar a todos en el gobierno como unos bobos que sienten vergüenza pero no pueden expresarlo y tienen que digerir posar en las fotos del gabinete con más ganas de salir del cuadro que sentarse al lado de quien hoy consideran “un leproso” en la Casa Rosada.

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Y aquí violvemos a mi columna de hace un tiempo atrás, donde sostuve que el encubrimiento de Milei a Adorni, es porque o tienen inconfesables negocios juntos ($LIBRA) o ambos son cómplices de una movida aún mayor que obliga al presidente a poner en riesgo su popularidad y su gobierno, en vez de usarlo como fusible para oxigenar el gobierno que necesita recomponer su imagen pública.

Era rico y no se acordaba

El subtítulo intenta resumir en seis palabras el estúpido razonamiento de un estúpido como Adorni, que pretende hacerle creer a la opinión pública que él tenía mucha plata antes de entrar en la función pública y que se apioló cuando asumió en diciembre del 2023 que era hora de gastarla. Claro, no sea cosa que alguien piense que el tipo era un tirado hasta enero del 2024 y que cuando asumió funciones de Vocero Presidencial comenzó a robar fondos públicos; ¡impensable!.

El tipo “encontró un pendrive” con criptomonedas que se le había perdido con nada menos que 500 mil dólares en su interior, que (dijo Adorni) fue producto de una inversión de 200 mil dólares en el año 2013 que le dio 300 mil dólares más hasta el año 2018. ¡Increíble! (literalmente). Lo cierto es que hay videos del año 2022 donde el propio Adorni dice desconocer el manejo de las criptomonedas; pero es un detalles, como es un detalle esta suerte que pocos tenemos de encontrar, como le pasó a él, un montón de plata escondida en la casa de su padre, después del fallecimiento de éste.

No solo por corrupto, mal funcionario y mentiroso Manuel Adorni debería ir preso, sino que debe ser públicamente demolido por la prensa nacional, por tomarnos a todos por boludos.

Otavis en su momento ganó dos loterías y Cristina Fernández hizo su fortuna trabajando de abogada en Santa Cruz, son más o menos las comparaciones argumentativas que podemos encontrar a las estupideces que planteó Manuel Adorni quien, curiosamente, después de esto, aún sigue siendo Jefe de Gabinete.

¿Qué le cabe a este funcionario ciruja del gobierno?

Si el presidente Milei no lo echa del cargo es de suponer que el gobierno nacional sufrirá las consecuencias electorales que correspondan, cuando salgan a pedirle el voto a los independientes o al votante que sin ser de la LLA, tampoco quiere votar al kirchnerismo.

A partir de las declaraciones de Manuel Adorni, además de demostrar ser un mentiroso compulsivo, un tipo con muy poca dignidad y mucha cara de piedra, es un evasor confeso y debe ser investigado por lavado de dinero.

La justicia debe acusarlo de “Omisión maliciosa” tras confesar que no declaró activos e ingresos significativos ante la Oficina Anticorrupción durante años. Enriquecimiento ilícito por el incremento patrimonial y gastos desproporcionados (como propiedades de alto valor y estilo de vida) que no se corresponderían con sus ingresos declarados; posible lavado de activos porque declaró que el origen del dinero en efectivo provino de inversiones en criptomonedas no trazables y por Peculado, por la utilización de vuelos de la flota oficial para el traslado de su esposa, Bettina Angeletti más el delito de Malversación de fondos públicos, por el uso irregular de recursos y estructura del Estado para beneficio personal y Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, derivado esto de la contradicción de sus explicaciones frente a lo expuesto previamente ante el Congreso de la Nación.

Si este tipo no es un idiota, los idiotas ¿Dónde están?. Si ya se, los idiotas son aquellos que creen (aunque no creo queden muchos) que puede haber alguna duda o se trata de una “persecución” política o como dijo el propio Milei, es la prensa basura que quiere desestabilizarlo.

La subestimación que hacen los políticos de la gente es pornográfica. Acá en Santa Cruz tenemos al “representante” de LLA Jairo Guzmán, que tiene casi un millón de dólares declarados, tal como lo descubrimos en nuestro informe sobre su Declaración jurada y todos los que lo conocen dicen a quien quiera escuchar, que el ahora libertario pero en realidad un kirchnerista agazapado, nunca tuvo y no tiene capacidad económica para justificar un patrimonio de ese nivel y hay algunos de la oposición que están tras la idea de presentar una denuncia para que lo explique; pero ya podemos adelantar la excusa: seguramente va a decir que es un tipo muy ahorrativo, que se olvidó un pendrive con cientos de miles de dólares en algún rincón de la casa y que la guita la hizo laburando desde hace muchos años: igual que Adorni, porque como Adorni, todos estos creen que tomarnos el pelo es gratis y les aseguramos que les va a costar caro. (Agencia OPI Santa Cruz)