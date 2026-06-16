El turismo cayó 26% en lo que va de 2026

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa confirmó un impacto económico directo de $216.649 millones en el feriado menos activo de la temporada.

Una caída real del 3,5% en el gasto diario por turista y un achicamiento del 13% en las estadías promedio pulverizaron las expectativas del sector comercial en las provincias durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

El impacto en las regalías y el consumo de la Patagonia

El informe de la CAME expuso que el gasto promedio diario por persona se ubicó en $109.013, una cifra nominal que esconde una retracción en términos reales frente al mismo período del año pasado.

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La provincia de Tierra del Fuego resistió la tendencia general mediante un desembolso diario por visitante cercano a los $200.000, sostenido por la actividad en Ushuaia, una ocupación hotelera del 45% y un promedio de tres noches de permanencia.

El comportamiento generalizado de los 993.683 turistas que se movilizaron por el territorio nacional reflejó la consolidación de escapadas más cortas, compras de último momento y un perfil de viaje cauteloso.

Destinos como Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura captaron el flujo selectivo gracias a las primeras nevadas, pero debieron enfrentar un escenario de reservas previas bajas que solo mejoraron por el turismo de cercanía.

La contracción de la actividad comercial en el acumulado anual

El balance de los seis fines de semana largos transcurridos en lo que va de 2026 muestra que 10.374.523 turistas se desplazaron por el país, con un gasto total consolidado de $2.838.612 millones.

La estadística oficial de la entidad mercantil revela que el volumen de viajeros retrocedió un 26% en comparación con los mismos meses del año anterior, marcando el peor desempeño sectorial del ciclo actual.

La reducción de la estadía media, que bajó de 2,3 días a un neto de 2 días por viajero, impactó de forma directa en la recaudación de los rubros hotelero y gastronómico provinciales.

El reporte técnico desarmó la comparación lineal con junio de 2025, explicando que la aparente suba del 37,7% en la cantidad de personas movilizadas este fin de semana aislado responde a que el año pasado los feriados del 17 de junio y del 20 de junio operaron juntos, sumando un universo de 2.200.000 viajeros. (Agencia OPI Santa Cruz)