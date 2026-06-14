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Obras son amores y sobreprecios

El famoso “Anexo” de obras que de apuro armó el gobierno para lograr la aprobación del endeudamiento dejó a muchos heridos, a otros afuera y de acuerdo a los detalles de “la propia tropa” del gobernador, trascendieron detalles de algunas de esas obras que no solo están sobrevaluadas, sino que, en todas, está escrita a fuego una palabra a la que los santacruceños nos hemos acostumbradas a escucharla desde hace 30 o 40 años a esta parte: corrupción.

En los pasillos de la casa de gobierno donde se dibujó el anexo señalan que Marcelo de la Torre (a cargo del IDUV) presiona para que se apruebe la obra de San Julián y que Rubén Aranda (Chimen Aike) cobre los 1.300 millones de pesos de anticipo financiero y pretende sacar irregularmente una modificación de obra por 1.600 millones de pesos en otra obra en Las Heras.

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Cabe recordar que el gobierno de Santa Cruz tiene a personajes como Jaime Álvarez (procesado en la causa YCRT) y a Rubén Aranda (causa Cuadernos) quienes son, básicamente, los armadores de la obra pública provincial y debido a los antecedentes de éstos y otros personajes adheridos como sanguijuelas al pedido de endeudamiento y muy preocupados por la falta de tratamiento legislativo del empréstito, es que la iniciativa prácticamente nació muerta.

Rubén David Aranda, dueño de la empresa constructora Chimen Aike

OPI publicó el listado de obras que pretenden aprobar desde el Ejecutivo y en ese listado tenemos la infidencia de que la línea de 132 Kv entre San Julián, Gob Gregores y Piedrabuena, tendría un sobreprecio de 60 millones de dólares. El parque fotovoltaico en Pico Truncado también está concebido con sobreprecio y en la obra está propuesto el amigo de Álvarez de la empresa Micro Solar, que también está desarrollando el parque solar frente al aeropuerto, todo, dicen desde el gobierno, por contratación directa.

Por estas razones (y muchas más) hay un sector del propio oficialismo que, si vota, lo harán tapándose la nariz, saben que el Ministro Álvarez es el principal articulador de estas obras y es en este concierto de cuestiones que le achacan al funcionario amigo del Gobernador está la certificación apurada del 20% de la obra del gimnasio de Los Antiguos, plata que habría ido a financiar la campaña fallida de Daniel Álvarez.

Las mismas críticas recaen sobre el IDUV por las obras de las 56 viviendas que están prácticamente todas terminadas pero no las pueden entregar “por un pequeño detalles”: no tienen agua ni gas.

Negocios en SPSE y un Reglamento a medida

Audios que trascendieron a la opinión pública permiten escuchar al titular de Luz y Fuerza de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Juan Espinoza, sugerir que la empresa va a ser privatizada. Y esto abrió los sellos de esta empresa nicho de corrupción K, actual de la corrupción M y en ambos gestiones Espinoza es omnipresente.

De acuerdo a las fuentes de la empresa, el proyecto está en borrador, lo iban a presentar hace dos semanas, pero debido a la corriente en contra que se armó internamente tanto el Gerente General Eduardo Ñañez y el Presidente Matías Cortijo, se han visto impedidos de darle aire y visibilidad, por el momento, a esta iniciativa que sin duda el diputado Daniel Peralta, adelantándose al plan del Gobernador Claudio Vidal, armó su proyecto para impedir la privatización de las empresas públicas provinciales.

El negocio dentro de SPSE, como ya hemos dicho en otra oportunidad, está armado y. por ese motivo internamente han reformulado el llamado “Reglamento Interno” de la empresa, el cual vamos a analizar en una investigación que estamos llevando a cabo. Solo baste decir que no menciona la Ley provincial de la Obra pública, sacaron los impedimentos que exigía la ley de transparencia, pueden ampliar y contratar obras a voluntad y el Directorio tiene autonomía para invitar a cotizar a empresas sin límites y de acuerdo a su propia consideración en materia de urgencia.

Con esta nueva reglamentación, SPSE se constituye en un ámbito de menor transparencia aún del cual se le achacaba, como reducto de gente marginada, ñoquis y personajes políticos desplazados de la agenda política central que recalaban en el directorio para cerrar sus últimos años para la jubilación. Desde ahora, pasa a ser un reducto autónomo de negocios que será manejada desde el poder y por fuera de los controles naturales. Justo SPSE cuya transparencia fue cuestionada por el propio Claudio Vidal, cuando, en su campaña criticaba a la ex gobernadora por el nicho de corrupción en la que lo había transformado.

Perlitas de una sesión poco extraordinaria

La sesión extraordinaria de la Cámara del último viernes para tratar desesperadamente el endeudamiento dejó algunas perlitas que está bueno repasarlas para saber cómo se mueve el universo legislativo en el microclima de la Cámara, cuando desde el gobierno buscan lo que indefectiblemente no tienen: las 16 manos para lograr los 2/3 necesario para aprobar el endeudamiento.

En principio ante un nuevo fracaso por conseguir los 2/3, el oficialismo a pleno más el diputado Pedro Muñoz concertaron la vuelta a Comisiones del proyecto, para re-analizar su estructura lo cual significa “ganar tiempo” y evitar que el mismo sea enviado al archivo. Sin embargo y de acuerdo con infidentes de la Cámara en algunos casos del propio gobierno, no tienen muchas esperanzas de que el mismo vuelva al menos en el corto tiempo.

Las Pastillas del Domingo: Obras son amores y sobreprecios, Santa Cruz no pudo y Sesión poco extraordinaria

Cuando los diputados volvieron del cuarto intermedio que habían decidido para debatir detalles de la votación del proyecto, el presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón se ausentó sin que nadie supiera dónde ni por qué. En su lugar presidió la sesión el diputado Jara (SER), con lo cual “reducían las manos” necesarias, pero aún así, les seguían faltando 4 diputados y no dos, como dijo posteriormente en los medios Aberastain.

Pero la cosa no terminó allí, se conoció que el oficialismo tenía en su poder 32 listados de obras que pretendía “analizarlos en vivo”, propuesta del bloque SER que no prosperó, obviamente, porque es imposible en la práctica, dado que cada proyecto debe poseer una carpeta técnica donde se detalla la obra, las inversiones, los tiempos, costos y proyecciones.

Fue tan atípica la sesión del viernes, que no se tiene conocimiento en Santa Cruz de una acción tan desesperada del gobierno por doblar la voluntad de los legisladores que replicaban a quien quisiera escucharlos, que el proyecto “está muerto” y las veces que vuelva al recinto, será rechazado.

Por su parte, el Gobernador Claudio Vidal, luego de su discurso frente a los diputados a los cuales les pasó la responsabilidad de aprobar el endeudamiento, salió del recinto pero permaneció en una oficina contigua escuchando y viendo por las redes el desenvolvimiento de la sesión y fue en ese momento que pudo ver y escuchar lo que le dijo el ex gobernador Daniel Peralta, en una alocución dura, firme y contundente de cómo se negocia en política y en otras palabras le dijo que quiere gobernar caprichosamente, sin consensos y le recomendó “que no llore”. (Agencia OPI Santa Cruz)