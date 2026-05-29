La Lista Lila docente busca renovar Vocalías en la Educación pública y privada

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El 27 de junio/2026 se realizará en Santa Cruz las elecciones para las Vocalías en Educación, tanto de la actividad pública como privada. En este marco la “Lista Lila” de la ADOSAC presenta candidatos en ambas vocalías, ellos son Laura Hindi (por la Educación privada) y Javier Fernández por la Educación Pública; este último, ex Secretario General del gremio.

Cada cuatro años los docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia, renuevan la vocalía electa en el Consejo Provincial de Educación, es decir, eligen a sus representantes por medio del voto. La elección es de carácter obligatorio y se elige tanto Vocal Por Las Escuelas Públicas como así también, Vocal por las Escuelas privadas. El evento electoral lo organiza el mismo CPE y votan todos los docentes, estén afiliados o no. Si bien no es una elección gremial por lo general se presentan listas de extracción gremial y en este cuadro vamos a exponer quiénes y por qué lista van a representar a los docentes en las Vocalías.

CANDIDATOS POR LAS ESCUELAS PRIVADAS

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LISTA Nº DE ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD Nº 01 “SADOP – AZUL” 1º TITULAR

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE ÁLVAREZ ANDRÉS EDUARDO RODRIGUEZ SANTIAGO NOTARO GEORGINA MARÍA LAURA CALETA OLIVIA

RÍO GALLEGOS CALETA OLIVIA Nº 02 “7 MULTICOLOR (N-R)” 1º TITULAR

1º SUPLENTE 2

º SUPLENTE BARRÍA MANSILLA JOSÉ MAURICIO ANDRADE GALINDO LORENA.

SERRA ÁNGEL RENÉ RÍO GALLEGOS

PTO. SAN JULIÁN

EL CALAFATE Nº 03 “2 LILA” 1º TITULAR

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE MOHAMED HINDI LAURA MOLINA MARÍA DEL CARMEN

PERALTA JULIO CÉSAR EL CALAFATE

RÍO GALLEGOS CALETA OLIVIA

CANDIDATOS POR LAS ESCUELAS PÚBLICAS

LISTA Nº DE ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD Nº 02 “7 MULTICOLOR (N-R)” 1º TITULAR

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE DÍAZ NOEMÍ VALERIA VARGAS ROMINA ANALÍA CORIA YOLANDA RAQUEL CALETA OLIVIA

RÍO GALLEGOS

PICO TRUNCADO Nº 03 “2 LILA” 1º TITULAR

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE FERNÁNDEZ JAVIER AUGUSTO PÉREZ GABRIELA MÓNICA DEL VALLE ÁVILA PATRICIO SEBASTIÁN RÍO GALLEGOS CALETA OLIVIA

LAS HERAS Nº 04 “IGUALDAD JURÍDICA DOCENTE – OCRE 10” 1º TITULAR

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE GARAY LISANDRO DANIEL CHIRINO JAIME OSCAR

ISA CLAUDIA ALEJANDRA RÍO GALLEGOS

RÍO GALLEGOS

RÍO GALLEGOS

La lista Nº 2 “7 Multicolor” es la alianza que conduce el sindicato actualmente, que surge de la conjunción de la lista “7-lista Naranja- lista Rosa” con fuerte impronta política partidaria vinculada a la izquierda. El dato en este caso, es que la lista Nº 4 “Igualdad Jurídica docente Ocre 10” es parte de la alianza, pero decidió romper y van aparte.

Objetivamente y en términos generales el trabajo de los Vocales es abordar temas vinculados a excepciones de horas, cargos, al régimen de licencia, entre otros y participan activamente en definiciones laborales como en las decisiones de políticas educativas.

El docente Javier Fernández , candidato por la Lista Lila, remarcó al respecto “Aun cuando en algunos casos se esté en minoría, es muy importante que este rol esté ocupado por un vocal con experiencia en lo laboral, en la resolución de conflictos, un vocal con decisión, conocimiento y una impronta de lucha que solo garantiza la Lila en plena independencia del Poder Político y de todos los partidos políticos” señaló el dirigente gremial que estuvo a cargo del gremio hasta la entrada en gestión de la actual dirigencia de ADOSAC.

Fernández agregó “Nos comprometemos a estar presentes en cada requerimiento, con cada docente independientemente de su afiliación, sin diferencias tal como como lo hicimos en la gestión de A.DO.SA.C ya sea en nuestras filiales como en la provincial” y concluyó “Desde este nuevo espacio defenderemos nuestros derechos e incansablemente buscaremos ampliarlos para el colectivo docente promoviendo políticas educativas que revaloricen y protejan a nuestra amada profesión”. (Agencia OPI Santa Cruz)