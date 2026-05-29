María Corina Machado negociará elecciones libres con el régimen

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La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, encabezará una negociación política directa con la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez, tras formalizar un acuerdo internacional este jueves 28 de mayo. La iniciativa persigue dos metas institucionales urgentes: la restauración del sistema democrático nacional y la implementación efectiva de elecciones presidenciales libres, transparentes e independientes.

La firma del Manifiesto de Panamá validó legalmente esta estrategia conjunta. El documento contiene las rúbricas de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y de Edmundo González Urrutia, quien se desempeña actualmente como el líder de la organización Alianza con Vida.

La planificación opositora contempla el respaldo geopolítico de Estados Unidos como pieza clave del proceso. El texto oficial incorpora el plan de tres etapas que anunció el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y califica dicha propuesta como un marco estratégico esencial para la recuperación democrática venezolana, según reportó la periodista María Agustina Zalayeta en la revista Newsweek.

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La hoja de ruta fija la ejecución simultánea de dos procesos políticos diferenciados:

La negociación partidaria directa con la cúpula del régimen chavista.

La confección de un Gran Acuerdo Nacional con representatividad civil amplia.

Esta última convocatoria sectorial exige la participación activa de los partidos políticos, los sindicatos obreros, las iglesias, las universidades, las organizaciones sociales y los ciudadanos venezolanos residentes en el territorio nacional y en el exterior.

La cúpula opositora impuso tres condiciones innegociables de cumplimiento previo para habilitar el inicio de las conversaciones con el Palacio de Miraflores. La plataforma exige la liberación plena de la totalidad de los presos políticos, sin distinción entre civiles y personal militar.

El pliego de condiciones incluye también la garantía para la vuelta segura de los exiliados políticos al suelo venezolano. Finalmente, la propuesta demanda la normalización total del espacio cívico, medida que obliga al desarme inmediato del aparato represivo oficial y de las agrupaciones armadas ilegales que operan en el país, conforme a la documentación disponible. (Agencia OPI Santa Cruz)