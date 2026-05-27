Sin eufemismos: el quite de licencias gremiales, el gobierno obtuso y el gremio docente que no sabe o no puede relacionarse institucionalmente

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(Por: Rubén Lasagno) – Hace poco lo dije en una columna: al gobierno provincial y la ADOSAC no le importan los chicos. Uno porque carece de la mínima intención por resolver el tema salarial de los docentes y al menos buscarle algún incentivo salarial al sector que permita mantener un servicio básico en las escuelas y se cumplan al menos un 90% de días de clases mensuales y al otro, le importa muy poco los niños, porque solo exige y trata de imponer sus propios principios, lograr sus objetivos y creer que la única obligación viene desde el Estado y que ellos (ADOSAC) como entidad gremial, están ahí para presionar, conseguir mejoras salariales, exigir mejores condiciones, teniendo la potestad de cortar el diálogo cuando se le antoje y “enfrentarse” al gobierno con paros permanentes, amenazas constantes y como señaló Miguel del Pla esta semana, iniciando un paro general por tiempo indeterminado que no le afecta al gobierno, al cual poco le importa la educación de los chicos, sino que impacta directamente en las familias, en los niños y en la comunidad escolar en su conjunto.

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Y en esta puja de ver quién la tiene más larga, el gobierno jugó una carta que ni siquiera el kirchnerismo la aplicó. Decidió dejar de pagarle el sueldo a los docentes con licencias gremial que son, como mínimo, los cinco cargos que por cuatro años integran la Comisión Directiva del gremio y podrían alcanzar a los integrantes de algunas subcomisiones de paritarios, que ante esta nueva realidad, ahora deberá ser el afiliado docente el que tendrá que pagar estas remuneraciones.

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La Ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales) estableceque el empleado que toma una licencia gremial para ejercer un cargo en el sindicato no tiene derecho a percibir salario (por parte de su empleador) durante el tiempo que dure la misma a quien se le asegura la estabilidad, se le guarda el cargo y se respeta la antigüedad.

¿Por qué se llegó a esto?

Se llega a esta situación por una principio físico de “acción-reacción”. Un sector actúa y el otro responde con una medida más contundente que intenta lastimar y no resolver. En el medio no hay nada.

En el país hay varios sindicatos donde el salario de la dirigencia la paga el propio gremio, debido a la mala relación que tienen con los gobiernos. Esto no sucedía en la Educación de Santa Cruz. De ahora en más el beneficio queda eliminado y la pregunta es si ¿Acaso ADOSAC va a redoblar el conflicto para restituirle los salarios a la cúpula sindical y van a meter a los chicos en una nueva espiral de conflicto que directamente anule el dictado de clases en la provincia por lo que resta del año?.

Sin duda el gobierno que es absolutamente inmune a la sensibilidad del conflicto eterno y no lo incentiva a buscarle una vuelta al asunto, aun cuando vea que las escuelas siguen cerradas, con la conducción gremial tiene un problema que va más allá de los institucional; es político.

ADOSAC con el ingreso de la izquierda a la conducción gremial, ha logrado una identificación total y permanente con ese sector del pensamiento político que hace del conflicto permanente la única salida y era obvio que el Ejecutivo les iba a cerrar las puertas si los tiene a cada paso protestando y desplegando las banderas del partido Obrero ante sus puertas, como un signo de manifestación política más allá de lo sindical. Y acá está una de las respuestas que consigue el gremio; luego, seguramente, vendrán de parte del CPE otras más drásticas que ya no solo van a alcanzar a la cúpula sindical, sino, afectarán a todo el conglomerado docente.

Objetivamente el gremio tiene razón en sus reclamos de base, por cuanto estamos a mitad del año y el gobierno no ha convocado ni una sola vez a discutir en paritarias una mínima oferta salarial, lo cual desata la furia gremial de forma casi permanente y es entendible; ahora bien, ¿Qué hace mal el gremio que no ha logrado abrir un canal de diálogo permanente para mantener conectado a ambos sectores de manera tal que permita y admita que más allá del conflicto, las conversaciones sigan existiendo?.

Si acaso la necedad del gobierno es supina, como pienso, el gremios debe tener la sagacidad, los mecanismos y las personas adecuadas para resolver estratégicamente lo que por la fuerza sin duda (y menos ante este gobierno) va a poder conseguir.

Entonces, si la situación a la que llegamos en la Educación de Santa Cruz es una culpa concurrente, ambos sectores tienen la absoluta obligación de sentarse y dialogar en vez de tirarse por la cabeza el destino de los chicos de la provincia, que son los únicos perjudicados en todo esto y es una verdadera vergüenza. (Agencia OPI Santa Cruz)