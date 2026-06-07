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Grasso tiene menos deporte que una chinela

Sin duda el intendente de la capital no tiene inclinación por el deporte o al menos, ciclismo, seguramente no practica, porque si así lo hiciera y visitara regularmente la pista del velódromo local, se daría cuenta que precisamente, en bicicleta, no se puede circular y menos aún si el objetivo es entrenarse.

Y el problema es que la destrucción de la pista oval que rodea a la laguna Ortiz es prácticamente un hecho irremediable como fruto de la desidia, el abandono, la falta de mantenimiento y mínima inversión para que, ya que el lugar está disponible, pueda ser utilizado por la gente, no solo para caminar como sendero saludable, en lo que se ha convertido, sino para que los jóvenes entrenen con sus bicicletas.

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Las Pastillas del Domingo: Grasso con menos deporte que una chinela

Debajo de la pista y atravesándola de norte a sur corre un caño de desagüe de aguas cloacales del barrio contiguo al circuito y alguien no tuvo mejor idea que romper el asfalto para pasar un caño nuevo y luego tapó a medias el pozo, con lo cual, dejó una canaleta de unos 30 o 40 cms de ancho atravesando la pista y con bordes interiores de entre 3 y 5 cms de profundidad, lo cual es una verdadera trampa “cazabobo” para cualquier ciclista distraído que circule por allí, como fue el caso de un jovencito que el sábado circulaba en velocidad con una bicicleta tubular y cuando agarró el pozo resintió la rueda delantera del rodado.

Claro, ¿Quién va a pensar que, en medio de un velódromo, va a encontrar un pozo de 5 cms de profundidad con bordes afilados? Ni hablar de los bordes descalzados de la pista en la zona donde la laguna ha socavado la tierra, lo cual disminuye el ancho de la pista de rodaje y está derrumbando la cinta asfáltica.

Laguna Ortiz en Río Gallegos –

Pero Grasso que de ciclismo no entiende ni le importa mucho, no tuvo la misma actitud de desidia que tiene con el asfalto, cuando vio la oportunidad de “invertir” para hacer una especie de embarcadero en la laguna sin lanchas, una obra que prácticamente nadie usa, pero que era necesario hacer para mover la caja. Ya que está (y no cuesta mucho) rellenen la zanja con la que partieron la pista para que los ciclistas puedan circular por allí sin problemas. El intendente no necesita licitación para eso ¿o si?…no creo.

¿No será malversación de fondos públicos?

Como sabemos, porque ya lo comentamos hace un par de semanas atrás, YCRT está envuelta en la “restauración del ferrocarril” en la localidad de Jaramillo. En toda zona norte (Fitz Roy, San Julián, Jaramillo y hasta en Caleta Olivia) hemos visto enormes colectivos de la empresa YCRT desplazando decenas de personas de la empresa, que como dijimos cobran alrededor de 70 mil pesos por día de viáticos y esta movida entre la provincia y el Interventor Pablo Gordillo no es nueva, lleva meses y nadie dice (y el ciudadano no sabe) de dónde salen los fondos, aunque todos nos imaginamos.

Sin embargo, adentro de YCRT hay muchos que miran de costado a la Intervención que ha logrado repartir la torta con la dirigencia gremial que nada dice, no se queja y no cuestiona. Y claro, hay que conocer la interna para entender cómo la billetera condicionan las opiniones y las acciones de los hombres.

Lo relevante de esto lo exponen quienes desde adentro de la empresa cuestionan a Gordillo por estar malversando fondos públicos, al señalar que mientras la empresa no produce, insume fondos públicos solo para el pago de salarios porque el yacimiento carece de medios, herramientas, elementos de seguridad personal y no provee “ni siquiera provee guantes”, fue una de las quejas expresadas por una de las fuentes del yacimiento, se pagan millonarias sumas en traslado, viáticos, hotelería y racionamiento para fines extraempresarios que nada tienen que ver con el yacimiento.

Un integrante de Luz y Fuerza fue más allá: “Están usando una empresa estatal que no le invierten un mango, desde donde pagan las horas extras a personal de YCRT para hacer un ramal ferroviario de la provincia de Santa Cruz, mientras el nuestro está destruido, tenemos la empresa sin producir, con amenaza de cierre o disolución y el Interventor, en vez de preocuparse por cuidar y sostener el yacimiento, pone a la gente haciendo laburos para un tren turístico de la provincia; esto como mínimo es un delito”, concluyó.

La nueva UCR

Con fondos de la Cámara de Diputados, como corroboran las fuentes del gremio APEL consultadas por OPI, el Presidente del Cuerpo Fabián Leguizamón convocó a una cena partidaria para la construcción de “la nueva UCR” con jóvenes como Roberto Giubetich y una gran cantidad de kirchneristas reconvertidos, para potenciar la candidatura de Samir Seidán a la presidencia del partido provincial, una forma de asegurarse Fabián su vuelta al partido, del cual fue expulsado.

De lo que se quejan algunos “correligionarios” es que “se juntan para hacer lo mismo que siempre hicieron” y las fuentes gremiales ratificaron que los fondos para toda la movida provienen de la Cámara y nos prometieron darnos la trazabilidad de los fondos utilizados, el origen y los montos, además del listado de ñoquis radicales y K reconvertidos que conforman la nueva UCR que intentan edificar.

18 millones de verdes

Dentro del paquete de obras que conforman el anexo del pedido de endeudamiento que impulsa desesperadamente el gobierno, por supuesto que hay obras hechas, pagadas, prácticamente finalizadas, otras inventadas y muchas iniciadas o planificadas que ni siquiera tienen una proyección cierta ni fecha de inicio.

El gobierno, desesperado por obtener las manos para los 600 millones de dólares incluyó en el anexo una Memoria Descriptiva que propone tareas y medidas de carácter provisorio para lograr la habilitación temporal de una segunda calzada en un tramo de 20,6 kilómetros sobre la Ruta Nacional N° 3, partiendo desde el Destacamento Policial Ramón Santos.

La ruta Nacional 3 en el norte de Santa Cruz –

Para que esta habilitación sea viable y segura, el documento establece la necesidad de realizar primero evaluaciones técnicas exhaustivas, tales como estudios topográficos, análisis hidráulicos, estudios de suelo y la verificación de los espesores de las carpetas asfálticas existentes.

Del análisis integral del artículo nos vamos a ocupar en otro informe dedicado, pero en este caso es bueno destacar que para la misma, el gobierno considera un costo total de 18 millones de dólares y off de record se dice alrededor del gobernador Vidal, que ya está en punta la empresa Chimen Aike de Rubén David Aranda quien junto a su constructora han dado en llamar “La nueva Austral Construcciones”, favorita en todas las obras del gobierno provincial y ya sería considerada como la favorita para las obras viales proyectadas.

Algunos se preguntan si Chimen Aike tendrá capacidad operativa, si habrá licitaciones claras, si se las adjudicarán de forma directa o cartelizando las obras, como ocurre con Vidal en la provincia y el intendente Grasso en Río Gallegos?. Nadie lo sabe con certeza, pero aquí estaremos para seguir los acontecimientos.

Día del Periodista

Hoy 7 de junio 2026 se suma un nuevo día conmemorativo del periodista que tuvo como inicio o punto de partida “La Gazeta de Buenos Ayres de 1810”, pero que en realidad, se trata de marcar una fecha solo para la reflexión de quienes abrazamos desde hace muchos años esta maravillosa profesión de contarle a la gente lo que pasa en el mundo amplio o pequeño de cada lugar donde siempre hay algo para comunicar y existe un periodista.

Como siempre, no nos cansamos de señalar que el único periodismo, es el periodismo libre. El periodista que no tiene ataduras, condicionamientos, autocensura, es apolítico, se para en un punto neutro para combatir con la palabra contra las injusticias, la corrupción, la inmoralidad pública, el desorden, el oscurantismo político y la malversación de la fe de la gente desde los rincones del poder, no hace periodismo, hace otra cosa.

El periodista que trabaja para un poder, para un partido político, para un gobierno, para una facción del poder y para entronizar o atentar contra los poderes constituidos, tiene una calificación distinta. Pueden ser propagandistas, relatores u operadores políticos, pero el periodista como tal debe estar parado en un lugar equidistante de los poderosos, lejos de las camisetas partidarias y de las billeteras tentadoras que terminan siendo el leitmotiv de muchas opiniones, artículos que se difunden u otras que se ocultan.

Por eso “Periodista” no es ser (solamente) capaz, elocuente, correcto y “acético”, “Periodista” es ser libre en su trabajo, corajudo para exponer e investigar, autónomo en el pensamiento e independiente en la relación con los poderes; éstos y no otros son los rasgos fundamentales que identifican al que es y a quien dice serlo. (Agencia OPI Santa Cruz)