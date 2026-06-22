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La justicia federal ejecutó dos operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tras la difusión de filmaciones que registran almacenamiento de divisas extranjeras. Las medidas procesales buscan recolectar pruebas electrónicas en los domicilios investigados.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó dos allanamientos el 21 de junio de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el marco de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al ex jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y a la conductora Jésica Cirio. Los procedimientos policiales inspeccionaron un inmueble en el barrio porteño de Palermo y una propiedad en la localidad de Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo cumple arresto domiciliario. El magistrado del Juzgado Federal de Lomas de Zamora dispuso las órdenes con el objetivo de secuestrar dispositivos móviles y almacenamiento electrónico, aunque los resultados iniciales resultaron negativos.

Qué elementos busca la Justicia en el territorio del AMBA

La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora incorporó al expediente judicial nuevas grabaciones audiovisuales difundidas el 20 de junio de 2026. Las imágenes muestran a la modelo Jésica Cirio en un vestidor portando bolsas transparentes, cajas de calzado y valijas que contienen billetes de dólares estadounidenses. El hallazgo motivó la habilitación de los operativos dominicales para asegurar soportes digitales que permitan determinar el origen de los fondos.

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El personal de las fuerzas de seguridad federales concentró las tareas operativas en la vivienda de Banfield que habita Elías Piccirillo, ex cónyuge de la conductora. El empresario cumple una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en esa misma locación por disposición de los tribunales federales. Las actas del Juzgado Federal de Lomas de Zamora confirmaron que los agentes no hallaron teléfonos celulares ni computadoras sujetas a secuestro penal durante el transcurso de la jornada.

Qué ocurrió antes

El inicio de la investigación judicial penal aconteció en septiembre de 2023 durante el desarrollo de la campaña electoral nacional. Distintos medios de comunicación difundieron fotografías y filmaciones que registraron el viaje de Martín Insaurralde en un yate de lujo en la ciudad de Marbella, España, en compañía de la modelo Sofía Clerici. El nivel de gastos exhibido en el continente europeo no presentaba correspondencia con los ingresos declarados en las presentaciones juradas oficiales del entonces funcionario.

La repercusión del episodio forzó la dimisión inmediata de Martín Insaurralde a su cargo como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, administrada por el gobernador Axel Kicillof. Asimismo, el dirigente del Partido Justicialista retiró su postulación como primer candidato a concejal del municipio de Lomas de Zamora por la coalición oficialista Unión por la Patria. El Juzgado Federal de Lomas de Zamora unificó las denuncias por lavado de activos presentadas por dirigentes de la oposición. (Agencia OPI Santa Cruz)