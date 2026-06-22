El gremio docente ADOSAC lanza un paro de 72 horas

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La Asociación Docentes de Santa Cruz rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo y activó un paro de 72 horas que frenará las clases en toda la provincia.

El Congreso Extraordinario de ADOSAC resolvió un paro total de actividades para los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de junio tras considerar insuficiente la oferta económica del gobierno provincial. La resolución gremial unificó el malestar de los representantes de las 14 filiales de la provincia, quienes dictaminaron que la propuesta oficial condena a los trabajadores de la educación a permanecer debajo de la línea de pobreza.

El gremio solicita al Gobierno Provincial la aplicación de una cláusula gatillo retroactiva a enero de forma permanente. Un relevamiento de datos de la organización gremial detalla que el poder adquisitivo actual impide cubrir la canasta básica familiar en la región patagónica.

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Los delegados demandaron también una fecha exacta para que la provincia concrete la devolución de los descuentos salariales aplicados de forma sistemática desde diciembre de 2025 hasta el presente mes de junio de 2026.

La crisis edilicia y la falta de partidas presupuestarias directas ganaron centralidad en el debate de las filiales de Río Gallegos, Caleta Olivia y el interior provincial. El gremio exige el envío urgente de fondos fijos a las escuelas y un plan de inversión en infraestructura para solucionar la falta de calefacción en las aulas durante el invierno.

La medida de fuerza de 72 horas frena la negociación paritaria y traslada la presión política al gobierno provincial, que deberá reformular los costos de la pauta salarial para destrabar el ciclo lectivo. (Agencia OPI Santa Cruz)