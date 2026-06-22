Gobierno e investigadores avanzan en un plan sobre los perros asilvestrados

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(OPI TdF) – El gobierno fueguino junto a integrantes del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) avanzan en un plan integral para abordar el problema de los perros asilvestrados en la provincia.

Así lo indicó el doctor en Biología Adrián Schiavini quien sostuvo que se evalúan las acciones para afrontar los ataques de los perros asilvestrados hacia el ganado, su impacto ambiental, productivo y sanitario.

“Se inició un proceso para tener un plan de acción inmediato para atacar este problema desde todos los frentes que representan, tanto del ámbito urbano y rural, para hacer esa distinción geográfica, porque hay que atacar los dos frentes” dijo el investigador.

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Schiavini afirmó que “el perro asilvestrado no solo ataca a ovejas, sino que también está atacando al ganado bovino”.

“Está la diversidad biológica, y por supuesto la salud en general del ambiente, porque los perros son vectores de enfermedades que transmiten tanto a la fauna silvestre como a los seres humanos”, añadió.

“La primera acción que tenemos que llevar adelante es reducir perros asilvestrados en el campo, porque hoy la producción está siendo afectada en su totalidad, no tanto ovejas sino también vacas” afirmó el investigador y sostuvo que “hay que implementar todas las herramientas disponibles”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)