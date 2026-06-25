Instituto de Vivienda recuperó una casa ocupada irregularmente 

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(OPI Chubut) – El Instituto Provincial de Vivienda recuperó una casa que había sido ocupada irregularmente y la adjudicó a un matrimonio con tres hijos, dos de ellos con discapacidad, que acumulaba 260 puntos, el puntaje más alto entre los postulantes de la localidad de Sarmiento.

La vivienda se encontraba ocupada sin haber sido adjudicada por el Instituto y la reasignó a una familia que llevaba más de dos décadas inscripta en el Registro Permanente de Postulantes.

Tuvo que intervenir la Policía de Chubut con sede en Sarmiento y la Fiscalía, en el marco de las acciones que el Gobierno del Chubut viene desarrollando “para controlar el cumplimiento de los programas habitacionales y garantizar que las viviendas sociales cumplan con el destino para el que fueron construidas”.

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Desde el organismo indicaron que “este tipo de medidas busca garantizar la función social de las viviendas y respetar el derecho de quienes esperan acceder a una solución habitacional cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el organismo”. (Agencia OPI Chubut)