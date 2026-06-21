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La funcionaria del discurso fascista

La Secretaria de Estado de Culto de la provincia, señora Mónica Ferreyra tuvo la desafortunada posibilidad de ser entrevistada en un canal de televisión y tener expresiones realmente repudiables respecto de los medios de comunicación que ella juzga como el elemento tóxico-social que invade el alma y el espíritu de la gente y debido a la difusión de “malas noticias” logran enfermar a la sociedad y lo que es peor, de tanto que la gente escucha, ve y lee que hay delincuencia, personas que roban a diario, esa misma gente que consume el mensaje de los medios, termina saliendo a robar (¿?).

Aunque parezca mentira esto lo dijo una funcionaria provincial, de cuyo análisis en profundidad nos ocuparemos mañana, sin embargo, es importante decirle a esta señora que lo que realmente enferma a la sociedad es vivir en la carencia, la pobreza, la falta de estabilidad laboral, no saber si mañana una familia va a poder comer o mandar a los niños a la escuela en una provincia donde no hay clase porque los docentes están de paro el mayor tiempo debido a que el gobierno al que ella pertenece no arregla los salarios. Enferma que el gobierno haga ocultamiento, sostenga que necesita un endeudamiento para hipotecar el futuro de Santa Cruz, que la CSS esté con los servicios cortados, que no haya insumos en los hospitales, los trabajadores estatales estén por debajo de la línea de pobreza y que un conflicto policial que lleva más de un mes y medio, tenga a la provincia en total inseguridad.

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Si la señora Ferreyra cree que los medios de comunicación son culpables de afectar emocionalmente a la sociedad y nos los actos de un gobierno ineficaz, mentiroso y corrupto como al que ella pertenece, o tiene un grave problema de ubicación témporo-espacial o miente sosteniendo el discurso fascista que tan bien se aprenden los que por casualidad (como ella) ocupan personas que no tienen méritos ni condiciones para desempeñar funciones, las cuales, evidentemente, les quedan grandes.

¡Marche el endeudamiento cuanto antes!

Sin el endeudamiento de los 600 millones de dólares finalmente termina concretándose, cosa que al menos hasta hoy es imposible por no estar en el recinto las 16 manos necesarias, uno de los organismos donde en el Directorio esperan con el repasador atado en el cuello y cuchillo y tenedor en cada mano es Servicios Público Sociedad del Estado. Como todos saben y OPI lo viene publicando, en SPSE se modificó el reglamento interno que le da plenos poderes a los directores de la empresa.

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Pues bien, los planes del gobierno están pendientes de que ni bien entren los dólares (si es que Santa Cruz ve alguno, no olvidemos que la iniciativa del endeudamiento proviene de un acuerdo con Milei-Caputo), Servicios Públicos se hará cargo de la construcción de la línea 132 Mw entre Piedrabuena y San Julián más o menos como si se tratara de una empresa privada o algo parecido a la SAU y luego, con las potestades que se han creado para sí con el nuevo reglamento de SPSE, llamar a cotización de dos o tres empresas subcontratadas como Chimen Aik, Escarabalal o EISA SRL.

Desde la misma empresa, fuentes que no simpatizan con Juan Espinoza de Luz y Fuerza, señalan que el monto a “invertir” estaría en 150 millones de dólares e incluirían la finalización del tramo del tendido San Julián-Gregores. Casualmente (o no tanto) en esta reforma interna colocaron como Gerente a Daniel Martínez, quien también “casualmente”, es hermano de uno de los dueños de Escarabajal Ingeniería, otra de las empresas favoritas de la provincia y especialmente de SPSE, obviamente, todo por pura casualidad.

Si este va a ser el líder, cómo serán los subalternos

Finalmente todo indica que el intendente Pablo Grasso, el kirchnerista residual que nunca fue tenido en cuenta durante el apogeo del FPV en Santa Cruz, solo relegado a algún cargo circunstancial por Alicia, cuando le dio el IDUV donde comenzó hacer su diferencia, es finalmente el líder reconocido por todo el PJ provincial que se han alineado tal consta en los listados que OPI Santa Cruz dio a conocer esta semana. Siguiendo esta línea de “razonamiento termoasistido” que vimos reflejado esta semana es casi una obviedad decir que éste y no otro va a ser el “representante” K que se va a tirar a la pileta en el 2027.

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Sin entrar en detalles, digamos que si los que integran las listas que hemos publicado, creen en realidad que están conformando “el peronismo” de Santa Cruz, o fingen demencia, el recurso de Sergio Massa para hacerse el boludo o son demasiado inocentes, cosa que de todo ese listado no encuentro uno con esa característica, o no tienen muy alta la autoestima o se han convencido que el punto no es “pertenecer” sino estar en un lugar acompañando una entelequia.

Si Pablo Grasso es quien mejor representa al neo-kirchnerismo santacruceño, está claro que la vara política está muy baja en esta provincia. Si todos ellos piensan que Cristina debe estar libre, como lo plantea Grasso públicamente quien tiene posibilidades de que en Santa Cruz lo voten, indudablemente el problema no lo tiene Pablo Grasso, lo tiene la gente que lo acompaña y quienes lo voten.

Grasso carece de todo, menos de vergüenza. Tiene a la ciudad en la miseria, sin infraestructura, sin calles, sin asfalto, sin servicios. Es un verdadero desastre administrativo, un inútil y presuntamente un corrupto, de hecho, el gobernador Vidal tiene suficientes pruebas para iniciarles causas penales, pero claro, está presente el dicho que impone la frase “entre bomberos no se pisan la manguera” o “entre bueyes no hay cornadas”.

Pero ahí está él; el que aglutina la “voluntad popular” del pseudo-peronismo. La persona que prácticamente no sabe hablar (cargado de muletillas, lugares comunes, frases trilladas, “cero ideas”), carece de presencia, de gestión, no tiene nada para amostrar, es un analfabeto político, sus gestiones al frente del municipio de esta capital es un verdadero fracaso y sin embargo, aún así, logró alinear mucha gente tras su proyecto político, pero aún por más que lo vendan como un líder de masa es una masa amorfa que se cree líder.

El neo-kirchnerismo está en marcha en Santa Cruz. Ahora será la gente quien juzgue cómo tratarlo en las urnas.

Fabian el gigante

El Vicegobernador Fabián Leguizamón haciendo uso de su derecho constitucional de participar en política (y algunos en la Cámara dicen con fondos de la legislatura) arremetió con destacadas gigantografías fuertemente amuradas a paredes del vecindario de esta capital (y seguramente en muchos lugares del interior) para que el viento patagónico no las destruya y su imagen luzca sonriente y perenne en los próximos meses en toda Santa Cruz.

El Vicegobernador Fabián Leguizamón

Su oposición interna en la Cámara dice que el vice está haciendo su camino electoral a costa de los fondos de la legislatura y mediante los consejos y acompañamiento de un joven referente radical: Roberto Giubetich… okey, no será joven ni tendrá sangre renovadora, pero el ingeniero no se iba a perder se consejero y armador de otro más que como Vidal en el 2023, lo llamo para que le marque la ruta camino a las internas del partido y las elecciones del 2027.

“No solo cuesta la cartelería gigante que vale una fortuna con sus anclajes y colocación, sino que Fabián tuvo que poner unos buenos mangos para mover las grúas que hicieron el laburo junto al personal que necesitó para hacer ese trabajo que no lo hace cualquiera”, dijo un contrariado infidente del gremio en la Cámara, que muy amigo de Fabián, claramente, no es.

Plata hay, el tema es como la usan

¿Santa Cruz realmente necesita endeudarse a 15 años, hipotecando el 25% de las regalías en dólares de acá a 15 años?. Todo es relativo y si sobrevolamos los recursos que podemos visualizar de los números oficiales, no parece ser que todo esté tan mal, a menos claro, que la provincia no esté bien administrada, como parece.

El presupuesto de la Provincia es de 3,2 Billones de pesos; con semejante masa de dinero no se entiende por qué el gobernador Vidal no definió una política salarial para toda la Administración pública, extendiendo y ampliando los conflictos promoviendo la crisis y el caos sobre la paz social.

En el gráfico de barras adjunto se ve la evolución presupuestaria de la Provincia de Santa Cruz desde el 2023 al 2026 y es impresionante la plata que supuestamente tiene la Provincia entre las dos gestiones de Alicia (en Azul) y las tres de Vidal (en amarillo), lo cual demuele el mensaje apocalíptico de que Santa Cruz no tiene fondos y es necesario el endeudamiento propuesto.

En síntesis y a grandes rasgos y por fuera de los reclamos que el gobernador no le hace al gobierno nacional, cuenta con:

450 mil millones autorizados para contraer deuda por la ley de presupuesto 2026, 100 mil millones en anticipo de Milei; 40 mil millones plan de obra aprobada en presupuesto; Fondo UNIRSE para obras qué nadie le controla y aportan las mineras, aproximadamente 90.000 millones más 450 mil millones de YPF Total: 1.165.750.000.000 millones de pesos (aproximadamente), pueden ser muchos más.

¿Santa Cruz realmente necesita endeudarse a 15 años, hipotecando el 25% de las regalías en dólares de acá a 15 años?

¿Por dónde pasa la desesperación por endeudar la provincia como hizo el gobernador de Chubut? ¿No habrá un interés supremo, político y personal del gobierno por hipotecar el futuro de Santa Cruz, que como dijo Verbes “es una provincia desendeudada”, por eso hay que prenderle candela?.

Debería ser más fácil para el gobernador explicar esto que insistir en aprobar un proyecto que nació muerto, al menos en el conceso de la gente; en la Cámara, puede pasar cualquier cosa.(Agencia OPI Santa Cruz)