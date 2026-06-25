Nueva propuesta salarial y laboral al sector docente

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El gobierno provincial ofreció una nueva propuesta salarial durante la paritaria docente con los gremios ADOSAC y AMET.

Durante la mañana del miércoles se llevó adelante una nueva jornada de negociación y las partes acordaron volver a reunirse el próximo viernes 26 de junio a las 14 horas.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura donde se presentó un esquema de incrementos desde junio a noviembre de 2026:

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Junio: incremento del 3% en el valor punto.

Julio: incremento del 10% en el valor punto.

Agosto: incremento del 1% en el valor punto y devolución de días caídos.

Septiembre: incremento del 1% en el valor punto.

Octubre: incremento del 1% en el valor punto y devolución de días caídos.

Noviembre: incremento del 1% en el valor punto.

En tanto, se prevé para diciembre reabrir la discusión paritaria.

Desde el Ejecutivo indicaron que “todos los incrementos son acumulativos y alcanzan tanto a trabajadores activos como a jubilados” y la propuesta alcanza el 17,9% con los salarios de noviembre.

También se informó que el aumento de junio, en caso de ser aceptado, se pagará por complementaria en julio.

Otra propuesta será pagar el ítem de Seguridad e Higiene para los preceptores de taller de las Escuelas Industriales.

Sobre el pago de días caídos se devolverá en dos tramos, contemplando los descuentos efectuados desde los haberes de noviembre de 2025 en adelante, incluyendo también los correspondientes al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además, se propuso continuar por cuarto año consecutivo con los resguardos de cargos y horas cátedra durante el ciclo lectivo 2027, único distrito donde se aplica una medida de estas características ante la baja de matrícula escolar.

Los gremios darán una respuesta durante el próximo viernes. (Agencia OPI Santa Cruz)