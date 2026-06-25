Establecieron receso invernal para el sector público

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El Gobierno de Santa Cruz oficializó el cronograma de licencia por receso invernal para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Mediante el Decreto N° 613/26 se indicó un esquema dividido en tres períodos con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante la temporada invernal.

La medida alcanza al personal administrativo dependiente de la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos, Organismos Centralizados y Descentralizados y Sociedades del Estado.

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Se establecieron tres tramos:

Primer tramo : del 13 al 21 de julio de 2026.

: del 13 al 21 de julio de 2026. Segundo tramo : del 22 al 31 de julio de 2026.

: del 22 al 31 de julio de 2026. Tercer tramo: del 3 al 11 de agosto de 2026.

Cada organismo deberá organizar internamente el otorgamiento de las licencias, garantizando la cobertura de las tareas y la continuidad de la atención al público durante todo el período.

Los organismos que prestan servicios esenciales podrán adecuar el cronograma de licencias para asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones básicas.

Entre ellos se encuentran los ministerios y organismos vinculados a Salud, Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Seguridad, Servicios Públicos Sociedad del Estado y la Administración General de Vialidad Provincial.

La normativa también dispone la suspensión de los plazos procesales administrativos durante la vigencia del receso invernal. (Agencia OPI Santa Cruz)