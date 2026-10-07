León XIV movilizará a más de cinco millones de argentinos

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La medición académica de la Universidad Católica Argentina y Zuban Córdoba ubicó la predisposición en cinco millones de personas, con fuerte respaldo transversal a regulaciones de mercado.

La visita oficial del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, registra una intención de asistencia confirmada del 16,5% sobre la población adulta. Los datos corresponden a la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), informe que proyecta una concurrencia superior a los cinco millones de ciudadanos ante la llegada del Pontífice.

El relevamiento demográfico estableció que un 34% de la ciudadanía aún no resolvió su participación, mientras que el 49,5% descartó presentarse en los actos oficiales. Dentro del segmento dispuesto a concurrir, la composición doctrinaria concentra un 77% de católicos y un 11% de evangélicos, con un índice de adhesión que asciende al 18,4% en los estratos socioeconómicos de menores recursos.

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El mapa partidario reflejó una menor disposición de concurrencia entre los adherentes a La Libertad Avanza y las fuerzas de izquierda, en contraste con una mayor predisposición detectada en simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO. Pese a estas distancias operativas, la plataforma programática del Pontífice obtuvo respaldo mayoritario transversal: el 75,2% de los consultados apoyó la implementación de controles públicos sobre la inteligencia artificial, y el 77,4% respaldó sustraer el agua, los alimentos y la salud de la especulación financiera, postulados que superaron el 60% de aval interno entre los votantes del oficialismo libertario.

La muestra estadística abarcó 2.414 casos observados y 2.092 ponderados distribuidos en las 24 jurisdicciones del territorio nacional, relevados del 27 de agosto al 7 de septiembre. La dirección científica reunió a investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, el Boston College, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Católica Argentina, con trabajo territorial ejecutado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

El informe documentó además un corrimiento histórico en la adscripción de fe: mientras el 78% declaró haber recibido crianza católica, la pertenencia actual retrocedió al 60,2%, al tiempo que los sectores sin filiación pasaron del 5,8% original al 19,3%. (Agencia OPI Santa Cruz)