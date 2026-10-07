Grave accidente de una locomotora en cercanías de Río Gallegos

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(Por: Rubén Lasagno) – A las 07:45hs de hoy 7 de octubre 2026, una formación de 40 vagones salió de Río Turbio con destino a Punta Loyola y descarriló en el Km 181 en cercanía de la estación ferroportuaria Ing. Capa. La foto que ilustra esta nota es la misma formación aproximadamente unos 40 minutos antes del desarrilamiento.

De acuerdo a la información chequeada por OPI Santa Cruz el conductor de la máquina (locomotora N° 005) Cristian Arias y su ayudante Alejandro Romano habrían salido ilesos del vuelco de la locomotora, solo con algunos golpes debido al impacto de la única máquina en servicio que tenía el yacimiento y la cual, de esta manera, queda fuera de servicio por tiempo indeterminado.

Precisamente en el tramo del Km 181 y tal como detallamos en nuestra última investigación del 23 de septiembre 2026, en base a informe técnico al que tuvimos acceso, está mencionada allí la falta de balasto con durmientes y rieles en mal estado.

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Los detalles técnicos indican que en invierno el piso es mucho más firme por efecto del congelamiento, pero en época de deshielo y temperaturas más elevadas, el suelo allí aloja manantiales y algunas vertientes que aflojan el terreno y esto sumado a las falencias del terraplén, la ausencia de balastros y los rieles en malas condiciones, no resiste el tránsito de una formación como ésta que finalmente hizo colapsar el débil sistema ferroportuario.

Una fuente perteneciente a La Fraternidad le dijo a OPI “Antonio Hein (jefe del sistema ferroportuario de YCRT) no tiene experiencia, a la empresa la dirige gente que está en Buenos Aires, nunca recorrieron la vía desconocen el trabajo; hay gente que no sabe ni lo que es una estación de tren y así esto no puede funcionar”, concluyó lapidariamente.

Todo fue dicho

El 23 de septiembre 2026 OPI publicó un informe titulado “Mientras Pablo Gordillo y Claudio Vidal están empeñados en el tren de Jaramillo, así está el parque ferroviario de YCRT”; fue premonitorio y especialmente exacto.

Allí señalé que mientras la publicidad oficial (y los medios acríticos del gobierno) alababan la puesta en servicio del tren turístico entre Fitz Roy y Jaramillo y resaltaban la recuperación de una locomotora diésel eléctrica Alco RSD 35 recuperada, el tendido de las vías y toda la infraestructura que se hizo con personal de YCRT, cobrando por meses los viáticos correspondientes por los trabajo realizados en la zona, era el propio Interventor quien descartó volcar esos recursos (capital y humano) en la recuperación del material ferroviario del yacimiento.

Grave accidente de una locomotora en cercanías de Río Gallegos

Y decíamos en ese informe “Nuestras fuentes dentro de YCRT se han manifestado con absoluto descontento, por cuanto, mientras se dilapidan esfuerzos, fondos, tiempo y recursos humanos en recuperar una locomotora y el tendido de vías para el tren turístico de la provincia, en la empresa, el sistema ferroviario está prácticamente fuera de servicio e impide que el yacimiento pueda sacar carbón en los tiempos y cantidad que necesita”.

Hoy y bajo esas deplorables condiciones a las que aludimos en aquel informe de investigación, el Interventor Pablo Gordillo ordenó la salida de una formación de 40 vagones con carbón hacia punta Loyola y como era de esperar, las malas condiciones del ramal y de todos los recursos ferroportuarios de YCRT, ocasionaron un nuevo descarrilamiento, destrucción del material rodante y posiblemente algunas lesiones del personal que, contrariamente a lo que pasa con aquellos que trabajan desde hace meses en Fitz Roy, viajaban en la formación siniestrada, sin cobrar viáticos. (Agencia OPI Santa Cruz)