Lorenzetti afirmó que la condena a Cristina Kirchner está firme

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta y neutralizó el plan electoral del kirchnerismo.

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó el 24 de junio de 2026 que la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner por la Causa Vialidad constituye un proceso cerrado y descartó cualquier revisión jurídica.

El magistrado respaldó la sanción de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. El máximo tribunal desestimó el expediente al rechazar el recurso de queja por fallas formales.

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Los fundamentos jurídicos de la Corte Suprema de Justicia

Ricardo Lorenzetti explicó que el tribunal dictó la última opinión institucional y validó el fallo definitivo. El juez ratificó sus afirmaciones en declaraciones públicas concedidas a la señal de noticias TN.

El ministro admitió que el encarcelamiento de un ex mandatario representa una tragedia institucional para el país. El funcionario aclaró que el Poder Judicial de la Nación actuó bajo las normas comunes aplicadas a cualquier ciudadano.

“Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes“, expresó el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El magistrado rechazó las críticas de los sectores políticos kirchneristas.

La respuesta de Máximo Kirchner y el peronismo en Parque Lezama

Las declaraciones del magistrado respondieron al accionar de dirigentes vinculados a la ex mandataria. Máximo Kirchner, diputado nacional, lideró una movilización partidaria enfocada en impulsar la candidatura de la ex presidenta.

El referente peronista expuso su posición el 20 de junio de 2026 en el Parque Lezama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto público coincidió con el cumplimiento de 1 año de la prisión domiciliaria de la ex jefa de Estado.

“Queremos tener una candidata y no candidatos por default“, manifestó el diputado nacional ante la agrupación política. El dirigente aseveró que los votantes respaldan una postulación de Cristina Kirchner a pesar de la inhabilitación judicial.

Antecedentes de la Causa Vialidad y la situación procesal

La condena original contra Cristina Kirchner fijó una pena privativa de la libertad y el impedimento perpetuo para ejercer funciones públicas. El proceso judicial investigó el redireccionamiento de la obra pública vial en beneficio de empresas privadas.

La defensa técnica de la ex vicepresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la sentencia del tribunal inferior. El máximo tribunal desestimó la presentación debido al incumplimiento de los requisitos formales obligatorios.

La ex mandataria cumple la medida de prisión domiciliaria dictada por las autoridades judiciales competentes. El plazo de esta restricción alcanzó el año de vigencia durante la jornada del 20 de junio de 2026, fecha del acto político en Parque Lezama. (Agencia OPI Santa Cruz)