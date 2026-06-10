Inauguraron la Temporada de Ballenas 2026

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(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut inauguró oficialmente la Temporada de Ballenas 2026 donde se anunciaron promociones y beneficios para los turistas.

Además se presentó el nuevo acceso asfaltado a El Doradillo y la inauguración de la temporada en Puerto Pirámides.

En Puerto Madryn, el gobernador Ignacio Torres inauguró la obra de 16 kilómetros de pavimento de la Ruta Provincial N°42, principal acceso al Área Natural Protegida El Doradillo.

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En tanto, en Puerto Pirámides se lanzó la temporada con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; el intendente local, Jorge Perversi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y el presidente de la Cámara Patagónica de Empresas de Avistaje de Ballenas y Fauna Marina (CAPENVAL), Carlos Bottazzi.

Entre junio y diciembre de cada año, la ballena franca austral llega a las aguas de Península Valdés para aparearse, dar a luz y criar a sus ballenatos.

Desde Puerto Pirámides se ofrece el tradicional avistaje embarcado, reconocido internacionalmente por la cercanía y el comportamiento natural de los ejemplares.

Durante el lanzamiento de la temporada se anunciaron beneficios para incentivar las visitas durante los primeros meses de la temporada donde las empresas de avistaje mantendrán las tarifas de la temporada anterior hasta el 31 de agosto y ofrecerán un 50% de descuento para residentes hasta el 9 de julio.

A su vez, se anunciaron promociones especiales en alojamientos y actividades turísticas, beneficios de 2×1 para residentes y jubilados nacionales en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés y facilidades de financiación a través de la tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut. (Agencia OPI Chubut)