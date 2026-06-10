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(Por: Rubén Lasagno) – El conflicto policial en Santa Cruz se profundiza a partir de la decisión del gobierno provincial de no llenar las expectativas salariales y ofrecer aumentos insuficientes a los requerimientos salariales de los efectivos policiales y penitenciarios de la provincia.

Hoy se juntaron las partes para encontrar una solución salarial al personal policial y ante la Mesa del Salario, el Ejecutivo hizo dos propuestas de aumento que fueron rechazadas por insuficientes. En tanto el Gobernador Claudio Vidal, anunció que irá a Nación a pedir fondos para cubrir los aumentos policiales.

La primera de ellas con u aumento escalonado que no convenció a la representación policial estuvo resumida en los siguientes números:

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Junio $1.206.000 Julio $1.224.000 Agosto $1.237.000 Septiembre $1.284.000 Octubre $1.286.000 Noviembre $1.290.000 Diciembre $1.296.000

Tras el rechazo de estos montos, la segunda propuesta salarial fue la siguiente:

Junio $1.225.526 Julio $1.240.900 Agosto $1.256.509 Septiembre $1.272.482 Octubre $1.288.623 Noviembre $1.300.740 Diciembre $1.321.468

Adicionales:

Operatividad: $138.240 Tec: $ 69.120 Alto Rendimiento: $179.800

Incremento total de junio a diciembre:

$ 95.94,00 (7,83% acumulado sobre el salario de junio).

A partir del último rechazo, los negociadores (Ejecutivo y Mesa del Salario) pasaron a un cuarto intermedio tras el cual se volverán a juntar para seguir acercando propuestas.

Acatamiento

En cuanto al alto nivel de acatamiento que hay al paro, los autoconvocados indican que el mismo rondaría el 90% del total policial y penitenciario en toda la provincia, pero hasta el momento se carece de un detalle sobre dónde y en qué número está adherido en zona norte, centro y sur de Santa Cruz; aún así las fuentes consultadas advierten que el nivel de acatamiento es inédito en Santa Cruz y particularmente, como lo informamos ayer, se han sumado de manera explícita y concreta los cuadros superiores, jerárquicos y de jefes policiales en esta oportunidad, con la emisión de un comunicado lapidario hacia el gobierno: si no resuelven el problema salarial, ese sector asumirá una acción proactiva en cuanto a la medida de fuerza.

En tanto, dentro de la repartición policial, si bien reconocen la masividad del reclamo, el parte que tiene en este momento la Jefatura y al cual pudo acceder OPI, maneja los siguientes datos de acatamiento en todo Santa Cruz:

En Zona Norte: las localidades afectada es Caleta Olivia y Pico Truncado con acatamiento entre el 90 y 90%, el resto normal

En la zona centro entre las dependencia afectadas solo 36 efectivos plegado a la medida

La cuenca 28 y turbio solo 20 efectivos.

Esperanza 12 efectivos; El Calafate afectado 60% de la fuerza de comisaría comando Patrulla el resto normal

Rio Gallegos: 50% plegado a la medida menos comisaría Primera GOE comisaría de la Mujer y todas las áreas de DDI .Normal 911 normal dirección Regional Sur Centro Sur Oeste Norte Normal

Perito Moreno: solo 5 efectivos resto Normal; Las Heras 9 efectivo resto Normal, Deseado 14 efectivo resto Normal; Jaramillo Lago Posada Normal Tehuelche Normal

Entre Servicio Penitenciario Bomberos y seguridad las DDI Caleta Olivia , se han plegado unos 1100 aproximadamente en un total 7800 efectivos.

Esta es la última información que le reportaron al Jefe de Policía, sobre el nivel de acatamiento dentro de la institución, lo cual es puesto en duda por los autoconvocados que siguen movilizados, ocupando carpas frente a Casa de Gobierno y a la espera de una solución salarial que, por el momento, no han encontrado. (Agencia OPI Santa Cruz)