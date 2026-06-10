Manuel Adorni y su esposa adhieren a la regularización fiscal

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El frente judicial por presunto enriquecimiento ilícito que salpica al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un capítulo fiscal clave en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Su esposa, Bettina Julieta Angeletti, formalizó el 31 de mayo de 2026 la solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, encuadrado en la Ley 27.799. Esta maniobra patrimonial busca regularizar activos omitidos antes de que el ministro coordinador deba entregar su declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anticorrupción.

Los registros oficiales de ARCA confirman que Bettina Julieta Angeletti opera como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. La mujer revocó su condición de monotributista y arrastró una grave anomalía fiscal: hasta octubre de 2025 no registraba las altas correspondientes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a las Ganancias. La ley de regularización elegida funciona técnicamente como un sinceramiento patrimonial para contribuyentes con fondos e ingresos fuera del circuito legal.

Desde el entorno directo de la Jefatura de Gabinete intentaron contrarrestar el impacto de la filtración y aseguraron que la pareja no ingresará a ningún blanqueo de capitales. El propio Manuel Adorni afirmó que utilizará de forma exclusiva el Régimen Simplificado de Ganancias, una modalidad que permite validar declaraciones juradas precargadas por el organismo recaudador. Sus colaboradores insistieron en que el trámite persigue la reducción de la carga administrativa y negaron el ingreso de dólares ocultos al sistema financiero formal.

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La utilización de esta ventaja administrativa genera contradicciones en el seno del Poder Ejecutivo debido a que el régimen simplificado asume una menor carga fiscalizadora sobre el contribuyente. Los tribunales federales que siguen la causa por enriquecimiento ilícito analizan ahora la consistencia de los ingresos familiares, enfocados en las omisiones impositivas históricas de Bettina Julieta Angeletti. El oficialismo busca acelerar el trámite administrativo para blindar el patrimonio del ministro coordinador antes del vencimiento de los plazos legales de presentación pública. (Agencia OPI Santa Cruz)