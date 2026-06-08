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(Por: Rubén Lasagno) – En Comunicación hay varias formas de abordar, producir y/o reproducir el mensaje y una de ellas es el mensaje inductivo el cual no indica o produce una conclusión final y concreta, sino que se presenta como un contexto histórico de referencia o da ejemplos para guiar al lector o la audiencia con el fin de influirla en determinados aspectos que le permita al medio/orador o comunicador, llegar al punto principal de la discusión que se conoció como recursos a partir de un ensayo comunicacional que inició el teólogo estadounidense Fred B. Craddock allá por el año 1972.

Ahora bien ¿Por qué hablamos de esta forma de comunicación en medio del fárrago de crisis, conflictos y noticias horribles que se producen Santa Cruz?; y acá vamos a abordar la razón que me impulsó a iniciar este análisis: la necesidad que tiene el gobierno (al borde de la desesperación) para que se autorice el endeudamiento por 600 millones de dólares, en la Cámara de Diputados de la provincia, lo cual hasta el momento, no es posible.

El Ejecutivo sabe que probablemente el proyecto salga con aprobación de las Comisiones que ellos controlan, pero en el recinto donde debe votarse, no cuentan con los dos tercios de los diputados y ni siquiera tienen asegurados los legisladores propios, muchos de los cuales no quieren “quemar sus naves” que manche a futuro sus planes para seguir en política.

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Hago como que digo, pero no digo

La falacia del discurso por definición es el uso sistemático de trampas argumentativas ocultas dentro de una narrativa que basa su eficacia en la construcción de un relato que suena lógico, persuasivo y estructurado, pero que en su base parte de premisas sesgadas o manipuladas. A diferencia de una mentira directa (que un periodista puede refutar rápidamente con un documento o un dato duro), la falacia discursiva es mucho más sofisticada: utiliza verdades a medias, apelaciones emocionales o asociaciones mentales para inducir a la audiencia a una conclusión errónea sin que se dé cuenta. Dicho esto, sacado de un manual elemental de Comunicación social, ahora vamos a su aplicación práctica por parte de algunos medios de la provincia, con el objetivo de impactar afirmativamente en el argumento central que sostiene el gobierno: la aprobación del endeudamiento en dólares que pregonan a los cuatro vientos y que saben de antemano, tiene la mayoría de la población en contra y de la Cámara de Diputados en contra o en duda.

Como el gobierno provincial no logra consenso legislativo (el ámbito institucional) ni apoyo directo de los intendentes (el ámbito territorial), su último recurso es generar una presión “de abajo hacia arriba” moldeando la opinión pública.

Si un medio pautado publica un editorial diciendo “La provincia debe endeudarse para crecer”, el lector aplica inmediatamente un filtro crítico. Reconoce el mensaje como directivo y conociendo cómo funciona la pauta oficial, asume que es la voz del gobernador disfrazada. Y esto genera rechazo.

En cambio, el mensaje inductivo (utilizado en el caso del endeudamiento) es mucho más sutil y peligroso porque baja las defensas cognitivas del lector o audiencia. El medio en este caso los diarios no le dicen al lector qué pensar, sino que le da las premisas para que el lector “llegue solo” a la conclusión.

Por ejemplo les hacen entrevistas al intendente que dice “necesitamos obras urgentes y no hay fondos”, o reproducen notas sobre una determinada provincia “que construyó rutas gracias a un crédito internacional” y se produce la conclusión inducida: “Claro, la única forma de que tengamos obras acá en Santa Cruz es tomando esa deuda que el gobernador pide”.

En realidad lo que hace el gobierno es”tercerizar el mensaje”. El gobernador Vidal sabe que su palabra tiene un desgaste o genera desconfianza en ciertos sectores a los que ya no puede convencer, por lo tanto al usar a los medios para que entrevisten a “voces autorizadas” (intendentes necesitados, economistas a favor, diputados propios y ajenos, plantear ejemplos foráneos etc), el gobierno logra hablar sin mover los labios y construye un consenso prefabricado que rodea a los legisladores opositores, haciéndolos parecer como los únicos obstáculos al progreso y eso es lo que en definitiva tiene como finalidad impactar a la opinión “por saturación” más que llevando la verdad y la claridad hacia la gente.

Campaña claramente oscura

Vamos a transcribir acá unos pocos títulos de la prensa local, sobre esta “atomización” informativa que producen los medios, haciendo un claro hincapié en la necesidad de la toma del endeudamiento, pero no diciéndolo expresamente mediante un análisis profesional que explique los motivos ni traduciendo de manera directa la palabra del propio gobernador, al cual le han dado decenas de centímetros de notas con su discurso pidiendo el endeudamiento; no, acá los medios hacen el manejo inductivo del mensaje, ellos quedan “afuera” y el gobierno de manera directa, también lo excluyen. En estos ejemplos que vamos a dar, en un solo día un diario suele acumular dos, tres y más notas del mismo tenor en su portada.

Los titulares de los últimos días en medios de Río Gallegos:

“No es momento de especulaciones”: Analía Farías defendió el financiamiento para obras y empleo en Santa Cruz .

FINANCIAMIENTO PROVINCIAL – La concejala de Los Antiguos Irma Méndez ratificó su apoyo al gobernador Claudio Vidal

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS – “Es momento de pensar en el futuro de Santa Cruz”, afirmó Pablo Carrizo en apoyo al proyecto de financiamiento de Claudio Vidal

FINANCIAMIENTO – “Una inversión indispensable”: comisión de Fomento de Cañadón Seco respaldó el proyecto de Claudio Vidal para obras en Santa Cruz

Urrutia defendió la Ley de Financiamiento Estratégico: “La discusión debe centrarse en qué beneficios puede generar esta herramienta para nuestra gente”

FINANCIAMIENTO PROVINCIAL – El intendente Matías Treppo volvió a respaldar la Ley de Financiamiento en dólares y pidió a la oposición “dejar de lado la demagogia”

Endeudamiento hasta USD 600 millones: la provincia que lo aprobó y que usa de ejemplo el Gobierno de Santa Cruz

ENDEUDAMIENTO – Elmiger: “Lo que se debate en la Legislatura es si las localidades seguirán sobreviviendo como ahora o apuestan al desarrollo”

LA NOVEDAD – Diputado Jara sobre el endeudamiento: “Si acomodan algunas cosas y corrigen, tienen mi voto”

Deuda – Una comisión de Fomento apoya el endeudamiento de hasta USD 600 millones: la obra que lo beneficia (Presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral)

Endeudamiento . La previsibilidad y el futuro del sistema previsional (presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Pablo Pérez)

Matías Treppo volvió a expresar su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento

Concejales de SER apoyaron el endeudamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)