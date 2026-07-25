La Policía Federal incautó droga en Comodoro Rivadavia

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(OPI TdF) – Agentes del Departamento Federal de Investigaciones decomisaron 1,294 kilos de marihuana, cocaína y municiones en la calle Timote Ortego. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal bajo la Ley 23.737.

El fiscal federal Mariano Sánchez, titular del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, ordenó un allanamiento que culminó con el secuestro de sustancias ilícitas en la localidad de Comodoro Rivadavia.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina ingresaron a una casa ubicada en la calle Timote Ortego al 4.000. Las tareas de inteligencia previas iniciaron en marzo de 2026 dentro del barrio Máximo Abásolo.

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Los agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales notificaron de la causa a un ciudadano argentino de 39 años. La fiscal auxiliar Analía Serra coordinó las actuaciones judiciales dentro del expediente instruido por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

El procedimiento contó con la intervención del can detector Tea y arrojó el decomiso de los siguientes elementos:

1,294 kilos de marihuana y 70 dosis de cocaína.

de marihuana y de cocaína. 53 municiones calibre 22 milímetros y 10 municiones calibre 9 milímetros.

calibre 22 milímetros y calibre 9 milímetros. 3 balanzas de precisión, 2 teléfonos celulares, 1 notebook, 2 pendrives, 1 radio de comunicación HT y 4 picadores.

El operativo integra los procedimientos de la fuerzas federales en la Cuenca del Golfo San Jorge. El imputado y el material incautado quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)