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La Administración General de Vialidad Provincial informó que se continúa trabajando en las rutas provinciales y nacionales para despejar la nieve y esparcir sal para evitar la acumulación de escarcha en diversos puntos de la provincia.

El presidente del organismo Julio Bujer sostuvo que se está trabajando en los distritos de El Calafate, Tres Lagos, 28 de Noviembre, Las Heras y Río Gallegos.

Se están realizando diversas actividades como “el despeje de calzadas por voladeros, patrullajes preventivos y auxilio ante emergencias, garantizando la seguridad en los corredores santacruceños”.

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Por ejemplo, señalaron que en el tramo comprendido entre El Cerrito y La Esperanza sobre la Ruta Nacional N° 40, personal del Distrito Vial El Calafate “llevó adelante extensas jornadas de trabajo durante la madrugada para retirar la acumulación de nieve”.

Los trabajadores viales “asistieron a un colectivo de transporte de personal que había quedado cruzado sobre la banquina y con el motor averiado en una zona remota sin cobertura de comunicación”.

Mediante el uso de eslingas de acero aportadas por el maquinista, la unidad fue remolcada y resguardada en el campamento vial, garantizando así la seguridad del conductor y evitando inconvenientes para el resto de los usuarios de la ruta.

Además, en la Ruta Provincial N°43, el Distrito Vial Las Heras acudió al rescate de un colectivo de pasajeros de la Cooperativa Sportman a la altura del Yacimiento Cerro Piedra que despistó por la acumulación de nieve.

También se realizan tareas de despeje y nivelación sobre la Ruta Nacional N° 40 en el tramo Estancia La Siberia – Tres Lagos y en el sector Tapi Aike – Vanguardia hacia La Esperanza.

En la Delegación Vial 28 de Noviembre se realizaron patrullajes de control en la traza que conecta con el Puesto Fijo Tapi Aike y el Puesto Móvil Punta del Monte.

Desde el gobierno provincial informaron que “se solicita extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, respetar las señales del personal desplegado en la ruta y verificar siempre el estado de los caminos antes de emprender viaje”. (Agencia OPI Santa Cruz)