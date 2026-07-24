Trabajan en la optimización del servicio de agua potable en Tolhuin

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(OPI TdF) – Personal técnico y operativo de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) efectuó diversos trabajos de limpieza, reacondicionamiento y mantenimiento sobre las bombas de impulsión ubicadas en la toma del lago Fagnano, las cuales abastecen directamente a la Planta Potabilizadora de Tolhuin.

Las tareas se concretan para garantizar el “rendimiento óptimo de los equipos y la estabilidad en la producción de agua” señalaron desde el organismo provincial.

La DPOSS pidió a la comunidad un uso responsable del agua dado que ante las bajas temperaturas de la época invernal se “incrementan notablemente el consumo de agua por prácticas como dejar canillas abiertas para evitar el congelamiento de instalaciones domiciliarias”. Por lo que pidieron que en las viviendas se implementen “aislaciones térmicas adecuadas en cañerías e instalaciones internas y a hacer un uso solidario y responsable del agua potable”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)