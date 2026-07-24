Se pospuso el reinicio de clases por la situación climática

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El Consejo Provincial de Educación anunció que se pospuso el reinicio de clases y la medida regirá para los días 27, 28 y 29 de julio tanto para las escuelas de gestión pública como privada.

La medida de postergar el reinicio del ciclo lectivo presencial se definió ante “las bajas temperaturas, las intensas nevadas y las condiciones climáticas que afectan a gran parte de la provincia”.

En ese sentido, desde el organismo provincial se señaló que “los estudiantes no deberán asistir a los establecimientos educativos, mientras que los docentes continuarán con sus tareas bajo modalidad virtual, con el objetivo de mantener la actividad institucional y pedagógica”.

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En base a los registros de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes emitiera un informe advirtiendo que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante el inicio de la próxima semana.

“La prioridad es resguardar a toda la comunidad educativa frente a los riesgos que generan las nevadas, las temperaturas extremas y la presencia de hielo en calles y rutas, factores que complican el traslado diario de estudiantes, docentes y auxiliares” aseguraron.

Desde el Consejo de Educación señalaron que los docentes continuarán con el calendario institucional mediante actividades virtuales “vinculadas a la planificación pedagógica, la organización institucional y el trabajo conjunto entre equipos directivos, supervisores y educadores”. (Agencia OPI Santa Cruz)