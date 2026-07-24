Tierra del Fuego ocupa el tercer lugar del Ranking Social

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(OPI TdF) – El estudio de Empiria Consultores ubicó a la provincia detrás de CABA y Río Negro tras evaluar 12 variables sociales, laborales, habitacionales y de condiciones de vida en las 24 jurisdicciones.

En Ushuaia, la consultora Empiria Consultores ubicó a Tierra del Fuego en el tercer puesto del Ranking Social Provincial. La medición abarcó a las 24 jurisdicciones del país para evaluar las condiciones sociales, laborales, habitacionales y de vida.

El 23 de julio de 2026, la firma difundió los resultados que integran 12 variables distribuidas en cuatro ejes analíticos. CABA lideró la nómina nacional tras encabezar siete de los indicadores evaluados, seguida por Río Negro y el territorio fueguino.

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Un total de 24 provincias integran el relevamiento técnico. El análisis ponderó la pobreza, la informalidad laboral, la cobertura de salud, el acceso a la vivienda y el rendimiento en las pruebas Aprender.

De acuerdo a la documentación consultada por OPI Tierra del Fuego, el desempeño en el mercado de trabajo y el acceso a la vivienda sostuvieron la posición fueguina. La medición contrapuso estos valores con la situación de Chaco, provincia que registró los índices más altos de indigencia y la mayor asistencia mediante la AUH. (Agencia OPI Tierra del Fuego)