Chubut: licitan la Doble Vía Trelew-Rawson tras canje de deuda

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(OPI Chubut) – El cierre del acuerdo compensatorio habilita la licitación de la Doble Vía entre Trelew y Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25, tras la finalización con fondos provinciales de tramos paralizados en las rutas nacionales N° 3 y N° 40.

El gobernador Ignacio Torres y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo firmaron en Capital Federal la finalización del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, instrumento administrativo que canceló la deuda provincial con el Estado nacional de USD 100 millones.

El Poder Ejecutivo de Chubut financió con recursos de la tesorería provincial la ejecución de obras viales de jurisdicción federal que el Ministerio de Economía de la Nación mantenía sin presupuesto. La cancelación del pasivo extingue las obligaciones financieras de la provincia ante el Tesoro Nacional.

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La administración provincial utilizó la compensación de partidas presupuestarias para reactivar infraestructura vial crítica en la región patagónica. El esquema absorbió los costos de los siguientes proyectos paralizados:

La doble trocha Trelew- Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional N° 3.

sobre la Ruta Nacional N° 3. La reparación de la Ruta Nacional N° 40 en los tramos Facundo – Tamariscos y Tecka – Esquel .

– y – . El mantenimiento del acceso sur de la Ruta Nacional N° 3 entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El Ministerio de Infraestructura provincial convocará la próxima semana al proceso de licitación pública para la Doble Vía entre Trelew y Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25. La concreción de este proyecto vial completa el paquete de obras transferidas a la jurisdicción de la provincia de Chubut. (Agencia OPI Chubut)