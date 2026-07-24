Cristina Kirchner suma abogado de Lula da Silva para el caso Vialidad

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La exmandataria conformó un equipo legal externo enfocado en revertir su inhabilitación perpetua. El letrado paulista compartirá el diseño de la estrategia judicial con un ex magistrado europeo.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, contrató al jurista brasileño Rafael Valim para impugnar su sentencia penal ante organismos internacionales. El objetivo central de la defensa apunta a revertir la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública.

El desembarco del abogado paulista consolida una táctica orientada hacia la denuncia de persecución judicial. Valim, quien asesoró al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, conformará un binomio técnico junto a Javier Borrego, jurista español y antiguo magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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La maniobra en el exterior surge tras la clausura de las vías recursivas ordinarias, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo. El nuevo equipo jurídico presentará formalmente los lineamientos de su plan de acción durante los próximos días.

El movimiento revela una modificación técnica sustancial en la matriz procesal del kirchnerismo.

Valim ostenta un doctorado y una maestría en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. A lo largo de sus más de dos décadas de ejercicio profesional, construyó su perfil sobre la intervención directa en litigios tramitados frente a foros internacionales. Esta experiencia técnica resulta funcional a las necesidades actuales de la expresidenta en la etapa final de la controversia por los fondos viales.

La doctrina del lawfare exportada a Buenos Aires

La literatura jurídica del nuevo defensor anticipa el eje del alegato institucional. El letrado brasileño escribió su principal obra académica sobre la instrumentalización de la justicia en coautoría con Cristiano Zanin, exabogado de Lula da Silva, y la especialista Valeska Teixeira Zanin Martins.

“Cristina Kirchner resultó ser una víctima de graves violaciones de derechos humanos fundamentales“, anticipó Valim a un medio de Brasil respecto a la hipótesis de trabajo.

La intervención del máximo tribunal argentino ratificó la sentencia por administración fraudulenta y cerró la instancia local. La representación legal de la ex vicepresidenta concentra actualmente su estructura en lograr el aval de los organismos supranacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)