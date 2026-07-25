Incendio de camiones bloqueó la Ruta 3 por más de siete horas

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El corte de tránsito a la altura del paraje Lemarchand movilizó a múltiples organismos de seguridad pública tras el vuelco e incendio de dos unidades de transporte pesado.

Bloqueo total de la Ruta Nacional 3 durante más de siete horas. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) interrumpió el tránsito desde la 1:00 hasta pasadas las 11:00 del sábado, luego de un choque e incendio entre dos transportes pesados en el kilómetro 2455, un sector crítico ubicado entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos.

La investigación judicial a cargo de la Comisaría de Puerto Santa Cruz busca determinar las responsabilidades operativas en el accidente. La hipótesis principal señala que el siniestro inició por el despiste y vuelco del acoplado de una de las unidades sobre la calzada, en un tramo afectado por escarcha y hielo acumulado. El choque secundario desencadenó un incendio total sobre la cinta asfáltica, a 20 kilómetros al norte del paraje Lemarchand.

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Los dos choferes involucrados lograron salir de las cabinas por sus propios medios. El conductor del segundo camión presentó lesiones visibles y recibió asistencia de los servicios médicos de emergencia desplazados al lugar del hecho.

El despliegue operativo demandó la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional con asiento en Comandante Luis Piedra Buena, personal del Cuartel de Bomberos de la Policía de Santa Cruz y cuadrillas de Vialidad Nacional. La APSV articuló los retenes de desvío junto a las dependencias policiales de Piedra Buena y el puesto de Güer Aike, a 154 kilómetros de la capital provincial.

Las tareas de extinción del fuego, enfriamiento de las estructuras metálicas y remoción de los restos duraron toda la madrugada. Maquinaria pesada de Vialidad Provincial debió arrastrar los chasis calcinados hacia la banquina para liberar la calzada. Peritos accidentológicos continúan con el relevamiento técnico para determinar si la omisión de mantenimiento invernal en la ruta contribuyó de forma directa al choque. (Agencia OPI Santa Cruz)