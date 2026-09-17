Canadá proyecta su alianza con la Unión Europea

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La propuesta formulada ante el plenario continental define la incorporación de un primer socio extracomunitario tras advertencias directas de Washington sobre represalias comerciales contra los intercambios bilaterales si prospera el entendimiento intercontinental.

Las relaciones transatlánticas ingresaron en una fase de realineamiento estructural el jueves 17 de septiembre de 2026 tras el respaldo formal del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, a la propuesta para incorporar a Canadá como el primer miembro asociado de la Unión Europea. Desde la sede legislativa del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Carney formalizó la intención de profundizar la articulación institucional entre Ottawa y Bruselas, canalizando la iniciativa que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el miércoles durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

Ante los eurodiputados congregados en el hemiciclo de Estrasburgo, Carney defendió la convergencia entre ambos bloques al sostener que “Europa y Canadá son más fuertes juntos”. El representante canadiense remarcó que las naciones europeas y Canadá comparten valores y principios fundamentales que demandan defensa conjunta, definiendo el eventual vínculo estatutario como “una alianza para el futuro” asentada sobre un modelo de integración que ambas administraciones deberán construir y establecer de manera compartida.

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Donald Trump amenaza con interrumpir el comercio ante el acercamiento de Ottawa

Durante la misma semana de deliberaciones en Estrasburgo, el frente diplomático entre Ottawa y Washington profundizó su deterioro debido al rechazo manifestado desde la Casa Blanca hacia el entendimiento bilateral. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente los contactos de las autoridades canadienses con los líderes europeos y amenazó con interrumpir el comercio con los países de la Unión Europea en caso de que Bruselas concrete la integración de Canadá como miembro asociado.

Rechazando las acusaciones de hostilidad emitidas desde territorio estadounidense, Carney aseguró ante los parlamentarios de la Unión Europea que las negociaciones en curso no persiguen la confrontación contra terceras naciones. “No somos aliados de circunstancia. No buscamos acuerdos de suma cero”, afirmó el Primer Ministro de Canadá al desestimar que el acercamiento trasatlántico configure una maniobra orientada a perjudicar las relaciones con la economía de Washington.

Mark Carney concluyó su exposición oficial en el Parlamento Europeo argumentando que Canadá y la Unión Europea disponen de las capacidades institucionales para erigirse en “un faro para las democracias” sin desplegar políticas de imposición sobre otros Estados soberanos. (Agencia OPI Santa Cruz)