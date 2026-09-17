Estados Unidos fijará aranceles del 100% al crudo ruso

- Publicidad -

El plenario legislativo consolidó 262 adhesiones frente a 159 rechazos para facultar penalizaciones directas a los cinco mayores compradores internacionales de hidrocarburos energéticos de Moscú, tras un año de negociaciones con el Ejecutivo norteamericano.

Tarifas aduaneras de hasta el 100% sobre bienes procedentes de los cinco principales compradores de petróleo y gas ruso ingresaron al marco normativo de Estados Unidos, tras la aprobación en la Cámara de Representantes en Washington de la denominada “Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026”. El texto faculta al presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca, a aplicar gravámenes punitivos y bloquear transacciones bancarias para recortar ingresos al presidente Vladimir Putin en Moscú frente al conflicto bélico en Ucrania.

En la sesión parlamentaria del Capitolio, el tablero electrónico registró 262 votos afirmativos frente a 159 votos negativos, completando el trámite legislativo que el Senado de los Estados Unidos había convalidado en agosto. El expediente quedó remitido al despacho presidencial para su promulgación mediante firma ejecutiva.

- Publicidad -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reclamó formalmente esta legislación ante los congresistas en Washington con el objetivo de recortar el financiamiento de la ofensiva militar rusa. La normativa castiga a funcionarios, oligarcas, bancos e instituciones financieras de Rusia, e incluye penalidades contra personas y entidades de terceros países que asistan a los complejos energético y de defensa moscovitas.

El Congreso cerca la logística naval rusa e impone aranceles a importadores

China e India, identificadas entre los mayores receptores del flujo petrolero ruso, concentran el alcance del mecanismo arancelario extraordinario de hasta el 100%. La ley ordena la interdicción y sanción de la denominada flota fantasma rusa, red marítima de buques tanque articulada tras la invasión de Ucrania iniciada en 2022 para eludir las bandas de precios impuestas por las potencias occidentales.

Bajo los acuerdos técnicos coordinados con la Casa Blanca, el proyecto anexó la prórroga de las sanciones directas contra los sectores de energía y producción armamentística de Irán, impidiendo el vencimiento de las facultades sancionatorias estadounidenses vigentes sobre Teherán.

La votación expone fracturas partidarias y preserva el acuerdo de Lindsey Graham

Durante más de un año de negociaciones, el senador republicano Lindsey Graham estructuró el texto original junto al senador demócrata Richard Blumenthal. Graham falleció en julio, semanas después de sellar el consenso definitivo con los delegados de Donald Trump en Washington.

Un bloque de 58 legisladores demócratas respaldó la iniciativa en el recinto, mientras siete legisladores republicanos rechazaron la concesión de poderes arancelarios extraordinarios al Poder Ejecutivo. El sector demócrata disidente cuestionó la amplitud discrecional otorgada a Trump, advirtiendo sobre el encarecimiento de bienes para los consumidores estadounidenses y fricciones comerciales con naciones aliadas.

El gobierno de Estados Unidos tramita la entrada en vigor de las penalidades económicas mientras sostiene gestiones multilaterales orientadas a forzar una salida negociada a la guerra en Ucrania. (Agencia OPI Santa Cruz)